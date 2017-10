Kozák si môže z brankárov vyberať, pri útočníkoch je situácia opačná

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie mužov Ján Kozák počas tlačovej konferencie pred kvalifikačným dvojzápasom v Škótsku a doma s Maltou 1. októbra 2017 v Šamoríne. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Šamorín 1. októbra (TASR) - Brankár Martin Dúbravka prišiel na októbrový zraz slovenskej futbalovej reprezentácie v odlišnej pozícii než na predchádzajúci. Pred mesiacom nemal istú pozíciu v pražskej Sparte, no v národnom tíme bol jednotka po zdravotných problémoch Matúša Kozáčika. Teraz pravidelne chytáva na klubovej úrovni, so stopercentným stavom Kozáčika je jeho štart v záverečnom dvojzápase kvalifikácie MS 2018 v Škótsku a s Maltou otázny.Dúbravka odchytal uplynulé štyri kolá českej ligy, v ktorých Sparta dvakrát zvíťazila, raz remizovala a raz prehrala. Trikrát si udržal čisté konto, v sobotu v bezgólovom mestskom derby s Duklou. Celý duel odohral tiež jeho krajan Lukáš Štetina, ktorý rovnako figuruje v nominácii trénera Jána Kozáka.povedal Dúbravka v šamorínskom kempe Slovákov, do ktorého v nedeľu popoludní pre povinnosti u zamestnávateľov dorazilo len torzo nominovaného výberu:V úvodný deň zrazu chýbal aj Kozáčik, jeho Viktoria Plzeň zdolala 2:1 Bohemians 1905. Dlhodobo muž číslo jeden medzi reprezentačnými žrďami absolvoval plnú minutáž spoločne s krajanom Patrikom Hrošovským. Kozáčika trápilo od mája koleno, ale od štvrtého kola najvyššej súťaže už opäť patrí do základnej zostavy. Kozák má vďaka tomu k dispozícii silné brankárske duo z českej ligy, ktoré dopĺňa Martin Polaček z poľského Zaglebia Lubin.dodal Dúbravka.Tréner si môže z brankárov vyberať, zato Adam Nemec je jediný hrotový útočník v nominácii na kvalifikačné finále.uviedol legionár z Dinama Bukurešť, ktorý sa gólovo presadil pri sobotnej remíze 1:1 s Astrou Giurgiu v trinástom kole rumunskej ligy.