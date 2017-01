Kozák zhodnotil kruté lekcie zo SAE: Tieto slová veru nikoho nepotešia

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abú Zabí 13. januára (TASR) - Bez koncentrácie a bez duše, tak zhodnotil tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák hru jeho tímu v druhom polčase neoficiálneho prípravného zápasu so Švédskom. Štvrtkový debakel 0:6 v Abú Zabí však napriek tomu nie je dôvodom, aby sa januárový tréningový kemp v dobrých podmienkach v budúcnosti zmietol zo stola.V bilancii celého zrazu Kozák v rozhovore pre oficiálny web SFZ tiež uviedol, že napriek prehrám s Ugandou 1:3 (oficiálny zápas-pozn.), resp. s ligovým výberom Tre kronor, by mladí hráči zo slovenskej ligy mohli reprezentácii pomôcť.vrátil sa ešte lodivod SR k Švédsku.Nad hráčmi zo slovenskej ligy ale palicu nezlomil a poukázal na to, že práve oni potrebujú takúto medzinárodnú konfrontáciu.Keďže asociačných termínov je málo, práve podobné tréningové kempy by aj v budúcnosti mali slúžiť na testovanie adeptov na najcennejší dres.Kozák tiež vyjadril presvedčenie, že sa on i hráči z kempu v SAE poučia.Aj samotní hráči, medzi nimi kapitán Martin Dúbravka, v pozápasovom hodnotení označili štvrtkový výsledok za blamáž. Kozák v hodnotiacom zhrnutí vypichol atribúty, v ktorých jeho tím najviac zaostal: