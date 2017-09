Kozák zverejnil nomináciu na rozhodujúce zápasy o majstrovstvá sveta

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák . Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann







nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy F-skupiny kvalifikácie MS 2018 so Škótskom (5. októbra o 20.45 h v Glasgowe) a Maltou (8. októbra o 18.00 v Trnava):



brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Martin Dúbravka (AC Sparta Praha), Martin Polaček (Zaglebie Lubin)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (Inter Miláno), Ján Ďurica, Tomáš Hubočan (obaja Trabzonspor AS), Norbert Gyömbér (FC Bari 1908), Lukáš Štetina (AC Sparta Praha), Róbert Mazáň (MŠK Žilina)



stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Juraj Kucka (Trabzonspor AS), Ján Greguš (FC Kodaň), Róbert Mak (PAOK Solún), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Vladimír Weiss (Al-Gharafa SC), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov)



útočník: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť)







náhradníci:



brankári: Ján Novota (Debrecín VSC), Marek Rodák (FC Rotherham United)



obrancovia: Lukáš Pauschek (FK Mladá Boleslav), Ľubomír Šatka (DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Valjent (Ternana Calcio)



stredopoliari: Filip Kiss (Ettifaq FC), Ivan Schranz (FK Dukla Praha), Róbert Pich (Slask Vroclav), Matúš Bero (Trabzonspor AS),



útočník: Marek Bakoš (Viktoria Plzeň)



tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 8 6 2 0 16:3 20



2. SLOVENSKO 8 5 0 3 14:6 15



3. Slovinsko 8 4 2 2 10:4 14



4. Škótsko 8 4 2 2 14:10 14



5. Litva 8 1 2 5 6:18 5



6. Malta 8 0 0 8 2:21 0

Bratislava 26. septembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák nominoval na záverečný dvojzápas kvalifikácie MS 2018 proti Škótsku (5. októbra o 20.45 h v Glasgowe) a Malte (8. októbra o 18.00 v Trnave) dvadsaťtri hráčov. Lodivod SR vybral takmer identický menoslov ako na predchádzajúci dvojzápas so Slovinskom a Anglickom, z kádra vypadol iba útočník Michal Ďuriš z ruského druholigového Orenburgu.V nominácii sú brankári Matúš Kozáčik, Martin Dúbravka a Martin Polaček. Vo výbere nechýba kapitán Martin Škrtel, ktorý mal isté problémy so slabinami, mal by byť ale úplne k dispozícii. V tíme je aj stopér milánskeho Interu Milan Škriniar, ktorý ale pre trest nemôže hrať v glasgowskom Hampden Parku.Pri očakávanom víťazstve favorizovaných Angličanov v skupine si účasť v baráži môžu Slováci zabezpečiť v prípade víťazstva, resp. remízy v Škótsku, ktoré by následne potvrdili v Trnave výhrou nad Maltou. Slovákom patrí 2. miesto v tabuľke F-skupiny so ziskom 15 bodov. Vedie Anglicko (20 bodov), ktoré 5. októbra vo Wembley hostí Slovinsko a následne hrá vo Vilniuse s Litvou. Slovinsko a Škótsko zaostávajú za Kozákovými zverencami len o jediný bod.V septembrovom dvojzápase Slováci doma zdolali Slovincov 1:0 a prehrali v Anglicku 1:2.GlasgowŠkótsko - SLOVENSKOTa'QualiMalta - LitvaLondýnAnglicko - SlovinskoTrnavaSLOVENSKO - MaltaĽubľanaSlovinsko - ŠkótskoVilniusLitva - Anglicko