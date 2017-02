Kozákovi sa v Záhrebe páči: Bola by škoda,keby Medveščak v KHL skončil

Na snímke Lukáš Kozák (vľavo) ešte v drese Slovana Bratislava. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Lukáš Kozák patril v utorok v zápase Medveščaku Záhreb na ľade Slovana Bratislava v KHL medzi najvyťaženejších hráčov svojho tímu. K tejto štatistike mu dopomohol najmä fakt, že Chorváti pricestovali s pätnástimi hráčmi, len piati z nich boli obrancovia. V zápase si Kozák pripísal takmer 19 odohraných minút, zaznamenal aj jeden kanadský bod za asistenciu.Z pohľadu diváka to bol zaujímavý zápas, ale pre Medveščak veľmi náročný.povedal po zápase slovenský legionár v službách Chorvátov. Záhreb zahájil výpredaj kádra už skôr, do Švajčiarska dokonca odišiel pred koncom základnej časti aj hlavný tréner Gordie Dwyer. Priestor tak dostalo aj zopár odchovancov z domácej ligy.reagoval Kozák. V Bratislave sa však predstavilo aj niekoľko hráčov Medveščaku narodených v Kanade, ktorí sú v mužstve od začiatku sezóny. Posledné zápasy sú pre nich veľmi netypické, na podobné podmienky nie sú zvyknutí.vysvetlil Kozák, ktorý začal sezónu v Trenčíne.V poslednom domácom stretnutí sezóny chorvátskeho mužstva mali pochopiteľne prevahu fanúšikovia Slovana, v sektore vyhradenom pre Medveščak sa však zhromaždila početná skupina chorvátskych "navijačov".uviedol Kozák.Pre Medveščak bude stredajší zápas nielen posledným v sezóne, ale hovorí sa aj o úplnom konci v KHL. Klub si podal prihlášku do EBEL ligy, ale definitíva ešte známa nie je.zneli slová 25-ročného obrancu.