Kozorožec - ročný horoskop na rok 2018

Hlavným tvorcom je majestátny Saturn, váš dôverne známy Guru, ktorý sa usídľuje na vašom území a v porovnaní s minulým rokom stavia základy, ktoré sa stávajú nedobytnými. Vaše znamenie panuje nad dórskymi stĺpy a všetkými gigantickými stavbami! Jeho konjunkcia spôsobuje, že ste tvrdia ako žula a v dôslednosti sa vám nikto nevyrovná. Ak pripočítame naviac aj konjunkcii Pluta, potenciál obrovskej moci je nevyvrátiteľný. Pozíciu veľmi originálneho projektanta zaberá Urán, ktorý svojím striedaním kvadratúry a trigone usiluje o zmeny a nadčasové prvky. Stimuluje vás k tomu, aby ste vytvárali špičkové veci a boli jednotkami vo všetkom, do čoho sa pustíte. Máte umožniť svojmu magičtějšímu JA, aby vystrčil svoje rožky! Veľkorysý Jupiter vám, milí Kozorožci, svojím Sextil osvetľuje trasu - cestu plnú osobného rozvoja a úspechu.



Januárom 2018 pokračujete v duchu jupiterovskej expanzie, ktorá začala už v poslednej dekáde minulého roka. Nechýba vám vitalita a optimistický prístup v momentoch, kedy je potrebné riešiť aj ťažšie krízy. Od 2. polovice marca prispieva svojou hrivnou tiež bojovník Mars a ten sa veru len tak niečoho nezľakne.Dokážete si presekať cestu nekonečnú džungľou, a akonáhle stojíte pred nejakou úlohou či problémom, padá z vás všetok strach a na svetlo sa derie vaše dominantné povaha. Žiarivým dôkazom tejto skutočnosti je v tomto roku okrem Pluta hlavne prítomnosť Saturna vo vašom znamení. Máte na svojej strane tá najsilnejšia vesmírna esá! Váš saturnský vládca vás núti pozrieť sa na veci v pravom svetle, slúži vám ako štít a najmä vás, zrodenci 1. dekády (22.12. - 31.12.) Neuveriteľne posilňuje.Apropo, nejde len o fyzickú odolnosť, jeho konjunkcia je bezpečnostným zábradlím aj v rovine profesionálnej a citové.Vzťahy, ktoré v tomto roku nadviažete, nesú silnú pečať trvania, hviezdy šepkajú io osudovej láske! Mnohí z vás môžu tiež počítať s prírastkom do rodiny, stavbou vysnívaného domčeka, pracovným povýšením na zodpovednejší pozíciu alebo vytvorením takých hodnôt, ktoré majú tendenciu pretrvať po celý váš život.Avšak každá minca má dve strany a faktom zostáva, že kdekoľvek sa Saturn objavia, nájde nejaký háčik. V určitých obdobiach môžete teda cítiť, že je na vaše bedrá kladené veľké bremeno a udalosti sa pod touto ťarchou odvíjajú pomalšie. Aj keď nepatríte medzi tiež tie hrr týpkov a uřícený svet tam vonku vás neláka, predsa len zpozorníte, keď to niekde drhne. Sily vesmíru sú však veľmi múdre a vždy majú pripravenú nejakú tú vychytávku.Oneskorenia, ktoré by mohli zo saturnovského pôsobenia vyplynúť sú obratne neutralizované jupiterovským pomocným prstom, ku ktorému sa pridáva upokojujúce podpora Pluta a od júna oživujúci lúč Uránu. Jupiter má navyše najmä pre vás, Kozorožci 2. dekády (1.1. - 10.1.) A 3. dekády (11.1.-20.1.), Príjemný bonus. Máte šancu sa spriateliť s človekom, ktorý vám odovzdá svoje bohaté skúsenosti, čo vám významne pomôže na ceste k splneniu vašich prianí. Veľa šťastia!