Kožuchy neodkladajte: Nízke teploty budú trápiť Slovensko aj naďalej

Ilustračné foto

Bratislava 24. januára (TASR) - Nízke teploty potrápia Slovensko aj v najbližších dňoch. Na stredu 25. januára vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa pre Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický a časť Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Teplota by mala miestami klesnúť na -15 až -17 stupňov Celzia, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže poškodiť ľudské zdravie.S rovnako nízkymi teplotami treba počítať aj vo štvrtok 26. januára, kedy je výstraha prvého stupňa vyhlásená zatiaľ pre celé územie Slovenska, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. V noci na piatok 27. januára by mohlo byť ešte o čosi chladnejšie. Meteorológovia očakávajú teploty na niektorých miestach do -20 stupňov Celzia.Pre väčšinu okresov severnej a východnej časti územia Slovenska naďalej platí hydrologická výstraha pred možnými povodňami.