KPMG: Obavy zo straty súkromia odrádzajú ľudí od online nakupovania

Bratislava 12. februára (TASR) - Viac ako polovica spotrebiteľov nenakupuje online pre obavy o stratu súkromia. Menej ako 10 % má pocit kontroly nad zaobchádzaním s ich osobnými údajmi. Šesť z desiatich ľudí pritom nečíta alebo si len zbežne prezerá zásady ochrany osobných údajov pri vstupe na webovú stránku. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti KPMG International na vzorke takmer 7000 spotrebiteľov z celého sveta.Respondenti prieskumu sa vo väčšine krajín zhodli, že kontrola súkromia je dôležitejšia ako možné výhody zo zdieľania osobných údajov. Podľa štúdie by osem z desiatich spotrebiteľov nesúhlasilo s predajom osobných údajov tretím stranám výmenou za rýchlosť, pohodlie, širší sortiment produktov, dodávku do domácností a výhodnejšie ceny pri online nakupovaní." upozornil partner zodpovedný za poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti KPMG na Slovensku Peter Borák. "doplnil.Viac ako polovica opýtaných uviedla, že sú ochotní zdieľať informácie o svojom pohlaví, vzdelaní alebo etnickom pôvode. Oveľa menej z nich by zdieľalo citlivejšie dáta ako aktuálnu lokalitu (16 %), adresu (14 %) či lekárske záznamy (13 %). Podľa zistení KPMG sa viac ako dve tretiny ľudí necíti komfortne, ak ich osobné dáta využívajú aplikácie v smartfónoch a na tabletoch.Spotrebitelia sa v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi najviac obávajú nevyžiadaného marketingu, predaja osobných údajov tretím stranám a nedostatočne zabezpečených systémov pri nakupovaní. Kvalitne zabezpečené počítačové systémy považuje tretina respondentov za najúčinnejšiu vec pre zákazníkov, aby organizácii s dôverou zverili svoje osobné údaje.Spotrebitelia berú online bezpečnosť stále viac do vlastných rúk. Podľa prieskumu KPMG polovica respondentov už vymazala v prehliadači internetové súbory cookies alebo spravuje nastavenia svojich sociálnych sietí. Takmer jedna tretina dokonca využíva pri prezeraní internetu inkognito mód, štvrtina šifruje na ochranu súkromia svoje dáta. Napriek čoraz väčšej obozretnosti v oblasti osobných dát až 57 % respondentov prieskumu nečíta alebo si len zbežne prezrie zásady ochrany osobných údajov pri vstupe na webovú stránku.Štúdia Creepy or cool? Staying on the right side of the consumer line popisuje preferencie v súvislosti s ochranou súkromia na vzorke 6900 spotrebiteľov v 24 krajinách sveta. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch apríl a máj 2016.