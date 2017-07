Krach cestovnej kancelárie sa dotkol stoviek Maďarov v Turecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. júla (TASR) - Krach jednej z maďarských cestovných kancelárií sa dotýka 980 Maďarov v zahraničí, ktorých 99 percent dovolenkuje v Turecku, uviedol dnes server pre cestovný ruch turizmusonline.hu.Spoločnosť Green Holidays oznámila platobnú neschopnosť v nedeľu vo večerných hodinách. Posledná skupina turistov odletela chartetovým letom do Antalye v nedeľu ráno, avšak do hotela, ktorý si zaplatili, sa už nedostali.Z uvedenej skupiny 180 Maďarov sa dnes viacerí vydali na letisko, aby odcestovali domov, uviedol veľvyslanec Maďarska v Ankare Gábor Kiss vo verejnoprávnej televízii M1. Podľa jeho slov zvyšných umiestnili v dvoch náhradných hoteloch.Z Antalye dnes odletí podľa pôvodných plánov lietadlo do Budapešti s 210 klientmi tejto cestovnej kancelárie, ktorých pobyt sa dnes končí. Najväčšie problémy s hotelovým ubytovaním má 369 dovolenkárov, ktorí pricestovali tento víkend. Ich situáciu riešia prostredníctvom inej cestovnej kancelárie. Turistom, ktorí majú pobyt do stredy, už vyriešili ubytovanie, píše turizmusonline.hu.