KRADOL A DAL SA NA ÚTEK: Zlodej odcudzil Boltove tretry z OH v Londýne

Jamajčan Usain Bolt (v žltom).

Derby 16. júna (TASR) - Zlodej ukradol z domu v britskom Lintone pár bežeckých topánok, s ktorými Usain Bolt získal na OH 2012 v Londýne tri zlaté medaily. Tretry mal v súkromnej zbierke fanúšik legendárneho šprintéra a Jamajčan mu ich podpísal a osobne venoval po rozbehu na 100 m na londýnskej olympiáde.povedal vášnivý zberateľ.citovala obeť krádeže agentúra DPA.Britská polícia medzitým zadržala a obvinila z vlámania 35-ročného muža, ukradnuté tretry však u neho nenašla. Podľa polície v Derbyshire je možné, že sa už ani nikdy nenájdu.Dnes 31-ročný Bolt ukončil profesionálnu kariéru po MS 2017 v Londýne. Fenomenálny Jamajčan a najrýchlejší muž planéty získal zlato na 100 m, 200 m a v štafete na 4x100 m na OH 2008 v Pekingu, 2012 v Londýne aj 2016 v Riu de Janeiro. Neskôr však prišiel o zlato zo štafety na 4x100 metrov z OH 2008, doplatil na dopingový prehrešok krajana Nestu Cartera, ktorý mal pozitívny nález na zakázanú látku methylhexanamín.