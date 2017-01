Kraj chce v okresnom meste Šaľa obnoviť chýbajúcu polikliniku

Na ilustračenej snímka je Poliklinika v Nitre, časť Klokočina. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Šaľa 14. januára (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) chce vrátiť do Šale polikliniku, ktorá v okresnom meste už niekoľko rokov nefunguje. Podľa predsedu NSK Milana Belicu sa už problematikou polikliniky v Šali zaoberajú poverení pracovníci úradu, ktorí pripravujú podklady pre obnovenie zdravotníckych služieb.skonštatoval Belica. Podľa primátora Šale Jozefa Belického by šalianska poliklinika mala byť porovnateľná s poliklinikou v Štúrove, ktorá je podľa jeho slov na slušnej úrovni. Belica potvrdil, že problém polikliniky nesúvisí s financiami. „Nemocnica s poliklinikou v Šali definitívne ukončila svoju činnosť začiatkom októbra 2010. Jej prevádzkovateľ, spoločnosť Forlife, vypovedal nájomnú zmluvu s NSK, ktorému nemocnica patrila. Odvtedy pacienti z regiónu cestovali do nemocníc v Galante, Nových Zámkoch a Nitre. Kraj sa rozhodol nemocnicu odpredať vo verejnej súťaži ako nepotrebný majetok. Kupca sa nenašiel napriek zníženiu pôvodnej predajnej ceny o 30 percent. V roku 2013 rozhodlo zastupiteľstvo NSK o rozdelení areálu na šesť logických celkov a predaji nemocnice po častiach. Nemocničný park získalo do dlhodobého prenájmu mesto Šaľa, ktoré v ňom zriadilo minizoo.