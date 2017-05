Kraj podporí rekonštrukciu športového areálu vo Vranove nad Topľou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov/Vranov nad Topľou 23. mája (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí rekonštrukciu multifunkčného športového areálu pri Základnej škole Sídlisko II vo Vranove nad Topľou sumou 100.000 eur. Krajskí poslanci na svojom pondelkovom (22.5.) zasadnutí odsúhlasili združenú investíciu medzi PSK a mestom.O participáciu na projekte požiadal kraj primátor mesta Ján Ragan. Jeho potrebu písomne vyjadrili aj všetci štatutári stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na území okresu Vranov nad Topľou. V regióne totiž dlhodobo absentuje športovisko pre atletiku, ako aj pre loptové hry vo vonkajšom prostredí. Po zrekonštruovaní areálu by ho preto mali využívať nielen žiaci základných, ale aj stredných škôl a široká verejnosť.Z existujúcich športovísk je nutné odstrániť stavebno-technické nedostatky pôvodných športových plôch, ako sú erózie povrchov, poškodenie konštrukcií a rekonštrukciou a prestavbou zaobstarať požadovaný štandard a bezpečnosť areálu. Predpokladané investičné náklady na projekt predstavujú sumu 365.000 eur. Okrem financií PSK sú v nej zahrnuté aj prostriedky vyčlenené v Akčnom pláne rozvoja okresu Vranov nad Topľou a financie z rozpočtu mesta. „Ak by sa našlo viac finančných prostriedkov, je tu alternatíva, aby sa samotná atletická dráha urobila väčšia,“ uviedol pre TASR primátor s tým, že by tak mohla mať dĺžku až 250 metrov.Multifunkčný športový areál bude tvoriť ihrisko pre hádzanú, basketbal, volejbal, tenis a futbal. V rámci atletiky vybudujú na športovisku bežeckú dráhu, realizovať sa tam budú môcť aj športy, ako je vrh guľou a diskom, skok do výšky a do diaľky, tiež hod oštepom. Projekt zahŕňa aj osvetlenie areálu, ktorého rozloha predstavuje vyše 5000 štvorcových metrov. „Predpokladaný termín stavebných prác je naplánovaný na obdobie prázdnin tak, aby bola zaistená bezpečnosť žiakov a aby tieto práce boli zrealizované ešte pred začiatkom nového školského roka,“ uzavrela hlava mesta.