Krajania spoznajú ľudové tance aj rodisko Jura Jánošíka

Na archívnej snímke plechová socha Juraja Jánošíka nad obcou Terchová Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Terchová 24. júla (TASR) - Tri desiatky Slovákov žijúcich v zahraničí zavítajú od 27. júla do 6. augusta do svojej domoviny a v rodisku legendárneho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka si zatancujú na ľudovú nôtu. Trinásty ročník Letnej školy choreografie ľudového tanca a slovenských reálií sa uskutoční v malofatranskej prírode v okolí Terchovej.informovala dnes TASR Ľudmila Ábelová, manažérka vzdelávania pre krajanov z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré podujatie organizuje.Na Slovensko pricestuje 30 krajanov z desiatich svetových krajín, napríklad zo Spojených štátov amerických, Francúzska, Rumunska, Veľkej Británie či zo Švajčiarska. V programe majú okrem tancovania aj spoznávanie histórie a tradícií mikroregiónu Terchovej, návštevu múzeí a historicky zaujímavých miest v tejto lokalite, tiež vychádzky do okolitej prírody a stretnutia s osobnosťami folklóru tohto regiónu.dodala. Slávnostné otvorenie 13. ročníka Letnej školy choreografie ľudového tanca a slovenských reálií sa uskutoční v piatok 28. júla o 8.30 h na Obecnom úrade v Terchovej. Ukončenie letnej školy bude sprevádzať odovzdávanie vysvedčení o jej absolvovaní.