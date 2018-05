Krajčí: V petržalskej nemocnici je pre chýbajúce sestry vážna situácia

Na snímke poslanec NR SR Marek Krajčí (OľaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. mája (TASR) - Situácia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke je veľmi vážna až kritická, keďže v zariadení je nedostatok sestier. Po poslaneckom prieskume v tejto nemocnici to vyhlásil Marek Krajčí (OĽaNO). Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo si boli posvietiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v reakcii na medializované problémy s chýbajúcimi sestrami a zníženie počtu operácií. Prieskum mal byť zameraný na dodržiavanie personálnych a prístrojových normatívov, dodržiavanie počtu nadčasov, pohotovosti a spôsobu vykazovania pracovných výkazov.povedal Krajčí s tým, že dôraz treba klásť na systémové zvyšovanie miezd. OĽaNO preto predloží do parlamentu návrh, v ktorom predbežne hovorí o zvýšení o 200 eur mesačne.povedal. Kým podľa jeho slov v krajinách OECD má sestra plat na úrovni 110 percent priemernej mzdy, u nás je to niečo vyše 90 percent.Poslankyňa Elena Červeňáková (OĽaNO), ktorá je zdravotnou sestrou, upozornila, že vekový priemer sestier na Slovensku je 50 až 55 rokov.varovala.Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská ešte 9. mája povedala, že zariadenie dokáže za súčasného personálneho stavu poskytovať plnohodnotnú, nepretržitú zdravotnú starostlivosť pacientom.