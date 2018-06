Krajiny EÚ sa dohodli na nových nástrojoch na boj proti podvodom s DPH

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok privítala politickú dohodu, ku ktorej dospeli členské štáty EÚ. Znamená to prijatie nových nástrojov na boj proti podvodom v oblasti daní z pridanej hodnoty (DPH) v Únii.Exekutíva EÚ ocenila, že budú k dispozícii nové nástroje na odstránenie nedostatkov systému v oblasti DPH. Tieto nedostatky môžu mať za následok rozsiahle podvody s DPH, pre ktoré každý rok v rozpočtoch členských štátov EÚ dochádza k výpadkom vo výške okolo 50 miliárd eur.Cieľom opatrení, ktoré EK navrhla v novembri 2017, je vybudovať dôveru medzi členskými štátmi, aby si mohli vymieňať viac informácií a posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi a orgánmi presadzovania práva. Keď tieto opatrenia nadobudnú účinnosť, členské štáty si budú môcť vymieňať viac relevantných informácií a užšie spolupracovať v boji proti zločineckým organizáciám vrátane teroristov.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v súvislosti s politickou dohodou skonštatoval, že členské štáty schválením nových pravidiel potvrdili vôľu bojovať proti podvodom s DPH.uviedol komisár. Dodal, že balík návrhov EK v oblasti DPH bude mať veľký vplyv na podvody s DPH a kladný účinok na verejné financie a rozpočty krajín EÚ.Vďaka novým pravidlám sa posilní spolupráca medzi členskými štátmi. Tie budú môcť rýchlejšie a efektívnejšie riešiť podvody v oblasti DPH, nevynímajúc ani podvody, ku ktorým dochádza online. Viac sa budú využívať IT systémy, ktoré by mali nahradiť manuálne spracúvanie údajov. Informácie týkajúce sa DPH a spravodajské informácie o organizovaných skupinách zapojených do najzávažnejších podvodov v oblasti DPH sa budú systematicky zdieľať s orgánmi presadzovania práva EÚ. Lepšia koordinácia medzi daňovými správami a orgánmi presadzovania práva na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ počas vyšetrovaní umožní pohotovejšie a účinnejšie potláčanie tejto trestnej činnosti.Nové pravidlá spolupráce budú uverejnené v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudnú o 20 dní neskôr. Keďže na zavedenie automatizovaného prístupu k informáciám, ktoré zhromaždili colné orgány, a k údajom o evidencii vozidiel bude treba vyvinúť nové technologické postupy, ich uplatňovanie sa odloží do 1. januára 2020.