Krajiny EÚ sa dohodli na nových pravidlách riešenia daňových sporov

Socha eura pred Európskou centrálnou bankou vo Frankfurte nad Mohanom Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala zhodu ministrov financií EÚ (Ecofin), ktorí na dnešnom zasadnutí v Luxemburgu odsúhlasili nové pravidlá pre lepšie riešenie daňových sporov v snahe odstrániť akékoľvek dvojité zdanenie.Rozhodnutie ministrov financií EÚ umožní, aby európske podniky a občania mohli rýchlejšie a účinnejšie riešiť spory týkajúce sa výkladu daňových zmlúv. Týka sa to aj otázok týkajúcich sa dvojitého zdanenia, čo bola doteraz hlavná prekážka pre podniky, ktorá vytvárala neistotu, zbytočné náklady a problémy s hotovostnými tokmi.Dvojité zdanenie sa vzťahuje na prípady, keď si dve alebo viaceré krajiny nárokujú právo zdaniť rovnaký príjem alebo zisky spoločnosti alebo osoby. Môže to byť dôsledkom nesúladu vo vnútroštátnych pravidlách alebo rozdielnych výkladov dvojstrannej dohody o daniach, pokiaľ ide o dohody o transferovom oceňovaní.Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici upozornil, že exekutíva EÚ navrhla nový systém na zlepšenie právnej istoty a konkurencieschopnosti únie vytvorením záväznej povinnosti orgánov členských štátov včas riešiť daňové spory.odkázal Toomas Toniste, minister financií Estónska, ktoré je v súčasnosti predsedajúcou krajinou v Rade EÚ.Zlepšenia pravidiel, na ktorých sa dohodli ministri financií EÚ, poskytnú daňovým poplatníkom väčšiu istotu, pokiaľ ide o hľadanie riešenia pre ich výklad daňových zmlúv alebo problémy s dvojitým zdanením. Pôjde o širšiu škálu prípadov a členské štáty budú mať jasné termíny na to, aby sa dohodli na záväznom riešení. Členské krajiny budú mať zákonnú povinnosť prijať presvedčivé a vykonateľné rozhodnutia v rámci zlepšeného mechanizmu riešenia sporov.Dnešná dohoda má zabezpečiť, aby daňoví poplatníci, ktorí čelia sporom týkajúcim sa daňovej zmluvy, mohli začať konanie, v ktorom sa členské štáty musia snažiť o priateľské riešenie sporu do dvoch rokov. Ak sa na konci tohto obdobia nepodarí dospieť k riešeniu, krajiny musia zriadiť poradnú komisiu na rozhodovanie. Ak to neurobia, daňovník môže podať žalobu na vnútroštátny súd. Poradná komisia bude pozostávať z troch nezávislých členov a zástupcov príslušných orgánov a bude mať šesť mesiacov na vydanie konečného záväzného rozhodnutia, ktoré musí vyriešiť spor.Komisia pripomenula, že v súčasnosti existuje približne 900 sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ, ktorých hodnota sa odhaduje na 10,5 miliardy eur.