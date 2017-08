Krajiny EÚ začali s postupným návratom migrantov do Grécka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) dnes potvrdila, že členské krajiny Európskej únie začali s procesom návratu migrantov, ktorí prišli do Európy cez Grécko za posledných päť mesiacov, späť do Grécka, aby tamojšie úrady mohli posúdiť ich žiadosti o azyl.Legislatíva EÚ ukladá migrantom povinnosť požiadať o azyl v prvej krajine, do ktorej vstupujú. Tieto pravidlá však boli pozastavené v dôsledku silnej migračnej vlny v roku 2015, keď státisíce ľudí, väčšinou sýrskych utečencov, vstúpili do Grécka s cieľom dostať sa ďalej do Európy.Exekutíva EÚ vlani v decembri nezáväzne odporučila, aby krajiny Únie nelegálnych migrantov, ktorí prišli po 15. marci, začali postupne vracať späť do Grécka.Podľa dnešného vyhlásenia hovorcu EK pre oblasť migrácie, vnútorných záležitostí a občianstva Toveho Ernsta podali po tomto odporúčaní eurokomisie viaceré členské štáty žiadosť o presun migrantov späť na grécke územie. K presunom však nedošlo, lebo Grécko musí poskytnúť záruky, že má dostatočne dobré podmienky na ich prijatie.Tlačová agentúra AP pripomenula, že grécky azylový úrad tvrdí, že dostal žiadosti o vrátenie viac ako 400 migrantov. Sedem žiadostí bolo doteraz prijatých a podľa gréckeho ministerstva pre migráciu pôjde celkovo o nízky počet presunutých migrantov.uviedol dnes minister pre migráciu Jannis Muzalas v rozhovore pre súkromnú televíziu Skai. Podľa AP minister dodal, že ide o "symbolický krok" diktovaný záväzkami Grécka v EÚ.Muzalas však priznal, že grécki partneri v EÚ v rámci programov relokácií migrantov a spájania rodín doteraz prijali viac ako 30.000 utečencov z územia jeho krajiny.Utečenci a migranti, ktorí na základe dublinskej dohody budú vrátení späť do Grécka, nájdu podľa údajov gréckeho azylového úradu ubytovanie v prenajatých bytoch alebo v táboroch na pevnine a budú mať možnosť požiadať o azyl.Komisia upozornila, že všetkým osobám, ktoré boli prijaté späť do Grécka, boli pri ich prvom vstupe do krajiny odobraté odtlačky prstov.