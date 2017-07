Krajiny eurozóny ušetrili vďaka politike ECB bilión eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Štáty eurozóny profitujú z ultravoľnej peňažnej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). Podľa výpočtov nemeckej Bundesbanky od roka 2008 ušetrili takmer bilión eur. Na základe rozdielu priemerného úroku pred finančnou krízou a po nej Nemecko ušetrilo v rokoch 2008 až 2016 celkovo 240 miliárd eur.Výrazne z politiky ECB profitovalo Taliansko, ktorého úspory Bundesbank vyčíslila približne na 10,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na podobnej úrovni sa pohybujú aj úspory Holandska, Rakúska, Francúzska a Belgicka. Nemecko ušetrilo zhruba 7,5 % HDP.Podľa nemeckej centrálnej banky sa môžu členské štáty eurozóny tešiť na pokračovanie nízkych úrokov.varujú experti Bundesbanky. O to viac, že snahy krajín o konsolidáciu rozpočtov sa dočasne skončili.upozornila banka.Najvyššiu mieru zadlženosti vykazujú Taliansko (133 % HDP), Portugalsko (130 % HDP) a Belgicko (106 % HDP). Španielsko a Francúzsko sa pohybujú tesne pod 100 % HDP. Maastrichtský limit 60 % HDP presahuje aj Nemecko s aktuálnou zadlženosťou na úrovni 68 % HDP.Hlavná úroková sadzba v eurozóne sa nachádza na rekordných nula percent a banky musia za uloženie peňazí na účtoch ECB platiť sankčný úrok 0,4 %. Okrem toho ECB bude až do konca tohto roka nakupovať štátne a firemné dlhopisy v hodnote 60 miliárd eur mesačne. Záplavou týchto lacných peňazí chce ECB podporiť infláciu a konjunktúru.Odvrátenou stranou tejto mince je presun sankčných úrokov bánk na firemných klientov, v niektorých prípadoch aj na zámožnejších jednotlivcov. Podľa údajov Bundesbanky finančné inštitúcie sa sankčným úrokom snažia vyhnúť aj ukladaním hotovosti.povedal člen predstavenstva Bundesbanky Carl-Ludwig Thiele.A tento vývoj bude pokračovať. No ani ukladanie hotovosti vo veľkom nie je bezplatné, keďže banky si neraz musia prenajať dodatočné priestory. K tomu sa pridružujú náklady na prepravu peňazí a poistenie.