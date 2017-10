Krajiny V4 sú zdrojom sily, prispievajú k úspechu Únie, vyhlásil Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Passau 24. októbra (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) sú veľkým európskym zdrojom sily, ktorý nespôsobuje problémy Európskej únii, ale prispieva k jej úspechu. Uviedol to v utorok v Passau maďarský premiér Viktor Orbán.Jeho vyjadrenia zazneli v rámci pódiovej diskusie s dlhoročným šéfom medzinárodnej bezpečnostnej konferencie v Mníchove Horstom M. Teltschikom. Diskusiu s mottompripravila redakcia nemeckého regionálneho periodika Passauer Neue Presse.Podľa jeho slov, pretože sa v strednej Európe zomkli úspešné krajiny. Ak by ich boli prijali do Únie už na sklonku 90. rokov minulého storočia, hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2008, by nebola mala taký priebeh, uviedol Orbán podľa agentúry MTI.V Európe netreba podľa predsedu maďarskej vlády robiť veľké nové plány, ale brániť to, čo sa už dosiahlo. Na ilustráciu Orbán uviedol napríkladniekdajšieho nemeckého kancelára Helmuta Kohla - schengenský systém a slobodný pohyb pracovných síl.Orbán podčiarkol, že úspech Európy je pre Maďarsko dôležitý, pretože Maďari po stáročia chránili východné hranice starého kontinentu a priniesli preň množstvo obetí. Maďarská sloboda a nezávislosť, ako aj znovuzjednotenie Európy predstavujú podľa Orbána ten istý príbeh.Nové etnické skupiny nemožno - ako uviedol - prijať do určitej krajiny, ak si to neželajú jej občania. Treba vziať preto na vedomie, že Maďari nechcú prijať odlišné etnické skupiny, povedal Orbán.Varoval pritom, že v budúcnosti môžu svoju vlasť opustiť desiatky miliónov ľudí. Otázkou podľa neho zostáva, ako bude Európa na takýto vývoj reagovať. Kým USA, Austrália, Čína, Rusko a bohaté krajiny Perzského zálivu prísne chránia svoje štátne hranice, Európa tie svoje otvára, vyhlásil Orbán.Podľa jeho názoru je právom každej európskej krajiny rozhodnúť sa, akú odpoveď dá na túto výzvu. Maďari hovoria, že svoje hranice ochránia, dodal. Nikdy neprijmeme právnu úpravu, ktorá by Maďarsku vzala suverénne právo rozhodnúť, kto sa môže zdržiavať v našej krajine, zdôraznil Orbán.