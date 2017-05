Krajská prokuratúra navrhuje zrušiť VZN o zákaze hazardu v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste je ohrozené. Krajská prokuratúra v Bratislave podala totiž v piatok 12. mája proti tomuto nariadeniu protest prokurátora, ktorým ho navrhla zrušiť. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček. Na prípad upozornil v pondelok (15.5.) týždenník Trend.Dôvodom podania protestu prokurátora bol fakt, že o VZN poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície.vysvetlil pre TASR Janíček. Krajská prokuratúra preto konštatovala, že opätovne predkladať návrh nového VZN a opätovne hlasovať o totožnom návrhu na základe tej istej petície, je nezákonné.Hlavné mesto však viackrát deklarovalo, že hlasovanie o rovnakom materiáli na dvoch po sebe idúcich rokovaniach mestského zastupiteľstva je v súlade s rokovacím poriadkom. Krajská prokuratúra argumentuje, že v tomto prípade ide len o internú úpravu účinnú výlučne pre bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktorá nemôže byť v rozpore so zákonom.priblížil Janíček.Ak hlavné mesto protestu prokurátora vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora VZN zrušiť. Ak protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor je oprávnený podať žalobu na správny súd.Bratislavský magistrát pre TASR uviedol, že protest prokurátora si prevzal v pondelok (15.5.) a vyjadrí sa k nemu až po dôkladnom preštudovaní.skonštatovala Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia magistrátu.Bratislavskí mestskí poslanci 30. marca schválili absolútny zákaz umiestnenia herní na celom území hlavného mesta. Herne sa tak už po vypršaní licencií nebudú môcť naďalej nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu. Výnimkou je stávkovanie, ktoré je vyňaté zo zákona. Absolútny zákaz hazardu pritom poslanci vo februári neschválili. VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája.