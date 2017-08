Krajská prokuratúra v Bratislave podá pre zákaz herní na mesto žalobu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. augusta (TASR) – Krajská prokuratúra v Bratislave podá na hlavné mesto žalobu. Dôvodom je, že bratislavskí mestskí poslanci koncom júna nevyhoveli protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Prokuratúra navrhovala toto VZN zrušiť, poslanci to však odmietli. Pre TASR to potvrdil Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave. Ako prvý o tom informoval Denník N.Prokuratúra podá na mesto žalobu na vyslovenie nesúladu VZN o zákaze umiestnenia herní v Bratislave so zákonom.uviedol Šúrek.Magistrát pre TASR uviedol, že ak krajská prokuratúra žalobu proti VZN podá, mesto bude tento krok vnímať ako nerešpektovanie rozhodnutia väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva a tiež vôle viac ako 130.000 obyvateľov vyjadrenej v petícii za zákaz hazardu v Bratislave.Mestské zastupiteľstvo primátora ešte koncom júna požiadalo, aby informoval o tom, ak prokurátor žalobu podá. Poslanci zároveň chcú, aby sa v takom prípade hlavné mesto voči žalobe účinne i včas bránilo a riadne využilo každý opravný prostriedok voči akémukoľvek rozhodnutiu súdu vydanému v neprospech Bratislavy, vrátane predbežných opatrení.Krajská prokuratúra v Bratislave navrhla v máji VZN o zákaze herní v hlavnom meste zrušiť. Svoj návrh zdôvodnila tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Bratislavskí mestskí poslanci však tomuto protestu nevyhoveli.Magistrát tvrdí, že hlasovanie a prijatie tohto VZN bolo uskutočnené v súlade s právnymi predpismi. Argumentuje tým, že petícia a hlasovanie o návrhu VZN tvoria dve oddelené fázy v procese hlasovania o zákaze hazardu. Mesto zastáva názor, že rozhodovanie o schválení alebo neschválení VZN nemožno považovať za rozhodovanie či konanie o petícii ani za hlasovanie na základe petície. Proces prijímania VZN podľa samosprávy predstavuje samostatné a nezávislé konanie.VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája. Podnetom bola petícia za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov. Platných bolo 98.118 podpisov.