Krajskí poslanci schválili zrušenie bardejovskej obchodnej akadémie

Prešov 21. mája (TASR) – V Bardejove končí Obchodná akadémia na Komenského ulici. Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na pondelňajšom rokovaní rozhodli o jej vyradení zo siete škôl k 31. augustu. Zároveň schválili, aby študijné odbory obchodná akadémia, ekonomické lýceum, škola podnikania a daňové služby prešli pod Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka na Ulici Pod Vinbargom v Bardejove od 1. septembra.V návrhu sa uvádza, že dôvodom zrušenia obchodnej akadémie je klesajúci záujem žiakov o štúdium na tejto škole. V súčasnosti tu študuje 103 žiakov. V končiacom ročníku je 36 študentov, záujem o prijatie do prvého ročníku je minimálny, predpokladá sa, že od septembra by počet žiakov na celej škole klesol na 70. Hoci návrh na zrušenie školy podporila väčšina poslancov, rozprava k tomuto bodu trvala takmer dve hodiny. Proti takémuto riešeniu boli hlavne poslanci z okresu Bardejov.Predseda PSK Milan Majerský (KDH) po hlasovaní uviedol, že krajskí poslanci majú v rukách všetky školy, nielen bardejovskú obchodnú akadémiu. „Som presvedčený, že toto rozhodnutie bude smerovať k skvalitneniu štúdia na školách. Vždy som presadzoval zásadu, aby školy produkovali absolventov pre trh práce a nie pre úrad práce. Toto rozhodnutie zaručuje, aby odbory naďalej fungovali, samozrejme v inej budove, ale v kvalitnejších podmienkach. Každý, kto fungoval v manažmente nejakej školy vie, že stredná škola pod 100 žiakov smeruje do krachu," povedal Majerský.Argumentoval aj tým, že učiteľov, ktorí pracujú na tretinový úväzok, nemôže škola zapojiť do mimoškolskej činnosti či na zastupovanie. Podľa Majerského, Prešovský aj Košický kraj má porovnateľný počet žiakov - okolo 26.000, pričom Košický kraj má 63 škôl a Prešovský 76.Primátor Bardejova a krajský poslanec Boris Hanuščak hlasoval proti tomuto návrhu. Podľa jeho slov, poslanci sa na poslednú chvíľu dozvedeli o návrhu na rušenie školy a nebolo jasné, kde skončia žiaci a učitelia. Niektorí poslanci mali pripomienky aj k tomu, že žiaci začali študovať obchodnú akadémiu a skončia hotelovú.„Myslím si, že je to neštandardný postup, nekorektný a neslušný. Celý týždeň za mnou chodili pedagógovia a žiaci s tým, že nevedia, čo s nimi bude. Zrušenie školy s 50-ročnou tradíciou by si zaslúžilo viac času a komunikácie. Chýba dopadová štúdia, nie je možné, aby poslanec týždeň pred zastupiteľstvom dostal návrh na zrušenie školy," povedal Hanuščak.