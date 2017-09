Krajskú súťaž hasičov v Trnave vo vyslobodzovaní z áut vyhrali hostia

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Trnava 26. septembra (TASR) – Desať družstiev okresných riaditeľstiev (OR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) dnes súťažilo v Trnave na 5. ročníku krajskej súťaže vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. O Pohár predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa do zápolenia okrem šiestich družstiev z tohto kraja zapojili aj družstvá z Bratislavy, Nitry a Nového Mesta nad Váhom a družstvo z družobného Juhomoravského kraja z požiarnej stanice Rosice. Pripravenosť príslušníkov zboru na zásahy si prišiel pozrieť aj prezident HaZZ Alexander Nejedlý.Trnavským hasičom sa dnes v silnej konkurencii nepodarilo obhájiť prvenstvo z predchádzajúceho 4. ročníka, prvé tri miesta tento rok obsadili hostia zo stanice Rosice, Bratislava a Nitra. Trnavčania boli síce najlepší z kraja, ale skončili až na 4. mieste.Úlohou súťažiacich družstiev bolo v časovom limite za použitia techniky vyslobodiť zranenú osobu z havarovaného auta. Každé družstvo muselo riešiť inú situáciu podľa toho, akú si vylosovalo tému. Súťažiaci pritom vopred nevedeli, čo budú riešiť, vedeli to až niekoľko sekúnd pred zásahom.uviedol Marián Hruška, samostatný odborný inšpektor-špecialista na Krajskom riaditeľstva HaZZ v Trnave, ktorý dnes celú súťaž moderoval.Podujatie prilákalo na Trojičné námestie veľa divákov, boli medzi nimi deti zo škôl, okoloidúci, ale napríklad aj dobrovoľní hasiči z okolia.