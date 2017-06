Krajský súd potvrdil tresty pre E. Adamča a Zs. Ballóka

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 27. júna (TASR) – Senát Krajského súdu (KS) v Žiline dnes zamietol odvolanie prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR a obžalovaných Erika Adamča a Zsolta Ballóka proti rozsudku Okresného súdu (OS) v Žiline z marca 2017 a potvrdil pôvodné tresty, ktoré im súd vymeral za trestné činy vrážd.Žilinský OS vymeral v marci 2017 Adamčovi za štyri trestné činy vrážd z deväťdesiatych rokov minulého storočia výnimočný súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov so zaradením na výkon trestu odňatia slobody do tretej nápravno-výchovnej skupiny. Ballókovi vymeral za dva trestné činy vrážd súhrnný trest vo výmere 15 rokov so zaradením na výkon trestu odňatia slobody do tretej nápravno-výchovnej skupiny.uviedol predseda senátu KS v Žiline s tým, že proti rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok.Prokurátor GP žiadal pre Adamča súhrnný výnimočný trest odňatia slobody na doživotie a pre Ballóka súhrnný výnimočný trest odňatia slobody na 17 rokov.