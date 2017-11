Krajský súd v Bratislave ešte nemá sťažnosť exministra Pavla R.

Na snímke vpravo bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva SR Pavol R. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Krajský súd v Bratislave zatiaľ neeviduje postúpenie sťažnosti vo veci obvineného exministra Pavla R. voči rozhodnutiu nižšieho súdu, ktorý ho nedávno vzal do väzby.uviedol vo štvrtok hovorca Krajského súdu Pavol Adamčiak.Podľa jeho slov v tejto chvíli súd nemá k dispozícii predmetné doručenky, preto vec nemôže ešte predložiť odvolaciemu súdu. Ak by vec predložil bez nich, bola by mu vec obratom vrátená vyšším súdom ako vec predčasne predložená.Sudca Okresného súdu (OS) Bratislava II 26. októbra rozhodol, že exminister Pavol R. bude stíhaný väzobne, a teda zostáva za mrežami. TASR o tom vtedy informoval Adamčiak. O vzatí do väzby sa rozhodovalo na neverejnom zasadnutí a novinári nemali prístup do budovy súdu.Portál sme.sk v pondelok (23.10.) priniesol informáciu, že vyšetrovanie bolo začaté na základe trestného oznámenia bývalého šéfa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka, ktorý si už za iné vraždy odpykáva doživotný trest.Pavol R. mal byť podľa portálu podozrivý z toho, že si v roku 1997 v podsvetí objednal vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej.