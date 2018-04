Kráľ Gustáv: Vnútorné problémy môžu ohroziť činnosti Švédskej akadémie

Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 11. apríla (TASR) - Odstúpenie troch členov Švédskej akadémie, ktorá udeľuje Nobelovu cenu za literatúru, jetohto orgánu. Uvádza sa to v stredajšom vyhlásení švédskeho kráľa Karola XVI. Gustáva, ktoré citovala agentúra AP.Týmto prestížnym orgánom otriasa vnútorný škandál, v dôsledku ktorého podali traja z jeho 18 členov demisiu. Svojho členstva sa vzdali po tom, ako akadémia neodhlasovala vylúčenie švédskej poetky Katariny Frostensonovej, ktorej manžel - Francúz Jean-Claude Arnault - od roku 1996 vynášal údaje o laureátoch prestížnej ceny za literatúru.Arnault je okrem toho zapletený aj do ďalšieho škandálu. Ide o prípady sexuálneho obťažovania, z ktorého Arnaulta obvinilo 18 žien.Členstva v Švédskej akadémii sa v piatok 6. apríla vzdali spisovatelia Klas Östergren a Kjell Espmark a následne aj historik Peter Englund.konštatoval Karol XVI. Gustáv vo svojom už druhom vyhlásení na túto tému v priebehu týždňa.Patrónom Švédskej akadémie je kráľ, ktorý schvaľuje každé tajné hlasovanie tohto orgánu predtým, než sa zverejní.Tento piatok (13.4.) by mali byť zverejnené závery vyšetrovania, ktorým generálna tajomníčka Švédskej akadémie Sara Daniusová poverila advokátsku kanceláriu ešte vlani v novembri. Jeho cieľom bolo objasniť vzťahy medzi členmi akadémie a Arnaultom.