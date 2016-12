Kráľ Kambodže cestoval s premiérom po obnovenej trati

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Phnom Penh 30. decembra (TASR) - Kambodžský kráľ Norodom Sihamoni cestoval dnes prvýkrát oficiálne vlakom. Spoločne s premiérom a ďalšími štátnymi predstaviteľmi absolvoval sedemhodinovú jazdu z metropoly Phnom Penh do prístavného mesta Sihanoukville po zmodernizovanej južnej trati, ktorá bola viac než desaťročie uzavretá.Osobná železničná doprava z kambodžskej metropoly na pobrežie sa podľa novín Phnom Penh Post skončila v roku 2002 a obdobne dopadla v roku 2009 osobná doprava na zvyšnej trati z Phnom Penha do Battambangu.Osobnú železničnú dopravu na trati obnovili po 14-ročnej prestávke až tento rok v máji. Stavebné práce na ďalšej železničnej trati, z Phnom Penha cez Battambang do Poipetu na hraniciach s Thajskom medzičasom pokračujú.