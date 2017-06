Kráľovná Alžbeta II. predstavila nový vládny program premiérky Mayovej

Britská kráľovná Alžbeta II. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júna (TASR) - Britská kráľovná Alžbeta II. predstavila dnes v parlamente program novej zrekonštruovanej menšinovej vlády premiérky Theresy Mayovej.Alžbeta II. vystúpila so svojím prejavom tradične na prvej ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu. Opísala legislatívne priority vlády, pričom novej agende na obdobie nasledujúcich dvoch rokov dominuje téma tzv. brexitu, uviedla agentúra DPA.Panovníčku v kostýme a klobúku vo farbe kráľovskej modrej nesprevádzal manžel princ Philip, ktorého v utorok večer preventívne hospitalizovali v nemocnici, kde mu liečia infekciu. Po Alžbetinom boku sedel princ Charles.Podklady k prejavu pred členmi oboch komôr britského parlamentu - Dolnej snemovne a Snemovne lordov - kráľovnej pripravili premiérka Mayová so svojim štábom.Alžbeta II. v krátkom prejave tlmočila záväzok vlády pracovať na zabezpečení čo najlepšej dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Vláda sa ďalej zaviazala zjednotiť krajinu prostredníctvom sociálnych pút.Kráľovná v tejto súvislosti predstavila súbor zákonov určených na prípravu Spojeného kráľovstva na "hladký a riadny" odchod Londýna z EÚ. Z celkovo 24 zákonov bude osem súvisieť s brexitom a z neho vyplývajúcimi dôsledkami v kľúčových odvetviach hospodárstva. Vláda okrem zákona o odstúpení od právneho systému EÚ pripravuje zmeny v pravidlách vzťahujúcich sa na obchod, clo i imigračnú politiku.Mnohé z pôvodne deklarovaných kľúčových plánov konzervatívcov sa však po strate väčšiny z programového vyhlásenia vlády vytratili alebo bol ich obsah pozmenený.Z programového vyhlásenia vypadlo navrhované zrušenie bezplatných školských obedov či kontroverzná reforma financovania systému sociálneho zabezpečenia pre starších.Kráľovná vo svojom prejave ani slovom nespomenula plánovanú štátnu návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii, ktorá sa stala terčom ostrej kritiky. Termín Trumpovej cesty do Londýna na pozvanie britskej vlády dosiaľ nie je stanovený.Kráľovná mala nový vládny program staronovej konzervatívnej premiérky Mayovej pred oboma komorami parlamentu predstaviť už 19. júna, avšak tento deň bol stanovený ako začiatok rozhovorov o odchode Británie z Európskej únie.Britská politická scéna sa ocitla pod tlakom po premiérkou iniciovaných predčasných parlamentných voľbách 8. júna, v ktorých Mayovej Konzervatívna strana nezískala väčšinu v parlamente a musí sa tak spoľahnúť na podporu severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP).