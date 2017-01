Kráľovská pošta v Británii si uctí Davida Bowieho súborom 10 známok

Na archívnej snímke z 9. januára 1997 David Bowie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. januára (TASR) - Britská Kráľovská pošta (Royal Mail) si uctí nedožité 70. narodeniny speváka a skladateľa Davida Bowieho sériou desiatich známok, ktoré budú zobrazovať obaly jeho šiestich ikonických albumov a fotografické zábery z jeho štyroch koncertných turné. Informoval o tom v noci nadnes denník The Guardian.Súbor bude obsahovať výtvarnú predlohu štúdiových albumov Hunky Dory (1971), Aladdin Sane (1973), Heroes (1977), Let's Dance (1983), Earthling (1997) a Blackstar (2016). Zvyšné štyri známky budú zachytávať Bowieho počas Ziggy Stardust Tour (1972-73), The Stage Tour (1978), Serious Moonlight Tour (1983) a Reality Tour (2003-04).Vydanie tohto súboru je prvým svojho druhu, ktoré Kráľovská pošta venovala celé jednotlivcovi z oblasti hudobného priemyslu či kultúry vôbec. Royal Mail výber odôvodňuje tým, že Bowie patrí k najvplyvnejším hudobníkom všetkých čias. Vydanie súboru známok sa zároveň zhoduje s 50. výročím Bowieho prvého, eponymného albumu.uviedol strategický manažér pošty Philip Parker. Súbor sa začne predávať 14. marca, objednať sa dá už v predstihu.