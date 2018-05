Kráľovská svadba zvýši príjmy odvetví ekonomiky o viac ako miliardu

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. mája (TASR) - V Spojenom kráľovstve sa v sobotu rozozvučia zvony na kostoloch na počesť svadby princa Harryho a Meghan Markleovej. A cinkať budú aj peniažky, ktoré vďaka kráľovskej svadbe naplnia registračné pokladnice po celej krajine.Veľký deň mladého páru totiž prinesie aj veľkú "vzpruhu" britskej ekonomike. Konzultačná firma Brand Finance najnovšie odhaduje tento prínos na 1,05 miliardy libier (1,2 miliardy eur). To je viac ako dvojnásobok pôvodného odhadu 500 miliónov GBP. Richard Haigh, výkonný riaditeľ spoločnosti Brand Finance, pripustil, že pôvodný odhad bol dosť podhodnotený.Haigh odôvodnil túto "korekciu" priam hviezdnou popularitou princa a americkej herečky, čo môže ich svadbu z hľadiska ekonomického prínosu dostať na rovnakú úroveň ako svadbu následníka trónu princa Williama a Kate Middletonovej v roku 2011.povedal Haigh a pripomenul, že princ Harry je veľmi obľúbený a mnohí ho považovali za večného starého mládenca. Preto už len fakt, že sa žení, je sám o sebe "veľká vec", domnieva sa.Brand Finance preto vidí potenciál pre ekonomický prínos svadby, a to v kľúčových sektoroch Spojeného kráľovstva. Konzultačná firma, ktorá poskytuje oceňovanie značiek a strategické poradenstvo, pri odhadoch vychádzala zo svojich skúseností s komerčnými značkami aj z prínosu kráľovskej svadby v roku 2011, spresnil Haigh.Podľa Brand Finance by svadba mala zvýšiť príjmy cestovného ruchu o 300 miliónov GBP. V roku 2011 v priebehu mesiaca, keď sa ženil princ William, zaznamenalo toto odvetvie rast o viac ako 3 %.Ďalších 300 miliónov GBP predstavujú príjmy z reklamy v spojení so všetkým, čo sa týka kráľovskej svadby, odhaduje Haigh.O 250 miliónov GBP môžu stúpnuť tržby v maloobchode a reštauráciách. Nedávny prieskum ukázal, že asi 40 % Britov sa zaujíma o svadbu, a to predstavuje zhruba 25 miliónov ľudí, povedal Haigh. Ak každý z nich minie v spojení so svadbou 10 libier, napríklad na občerstvenie, prinesie to 250 miliónov GBP. A podľa Haigha ide pritom o spodnú hranicu odhadu, konečný prínos má potenciál byť oveľa vyšší.O 150 miliónov GBP vyššie príjmy by mohol mať vďaka svadbe aj módny priemysel, keďže ľudia radi kopírujú členov kráľovskej rodiny. Keď sa Meghan objaví v nejakom modeli na verejnosti, podobné kúsky idú na dračku. Napríklad jedny zelené šaty, ktoré mala na sebe minulý mesiaci, sa údajne vypredali v priebehu niekoľkých hodín.Obchodíky so suvenírmi by na svadbe mohli zarobiť 50 miliónov GBP z predaja pamätných mincí, obrázkov, hrnčekov a podobných drobností, povedal riaditeľ spoločnosti Brand Finance.Podľa Haigha je pravdepodobné, že tento odhad vo výške 1,05 miliardy GBP je len kvapkou z očakávaného celkového prínosu svadby pre ekonomiku, keďže jej vplyv na hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa odhaduje až na približne 2 bilióny GBP.Navyše, je to len odhad a všetci prognostici sú často terčom posmechu. Kritici o nich tvrdia, že ich možno rozdeliť do dvoch skupín: na tých, čo nevedia a tých, ktorí nevedia, že nevedia.Ale britské obchody so suvenírmi - a iné obchody - sa určite môžu tešiť na cinkanie pokladníc.Zvýšenie príjmov o 1,05 miliardy GBP je pritom nad rámec 1,8 miliardy GBP, ktoré podľa Brand Finance každoročne prinesie popularita kráľovskej rodiny.Haigh na záver upozornil, že počas svadby princa Williama a Kate Middletonovej v roku 2011 bol v krajine vyhlásený štátny sviatok. A to viedlo k zníženiu výkonu britskej ekonomiky o približne 1 miliardu libier. Tento rok žiadny sviatok nebude. Svadba však pripadá na sobotu, takže na HDP by nemala mať žiadny negatívny vplyv.