Kráľovskú fontánu v Trnave opravia po jarmoku

Trnava 25. júla (TASR) – Kráľovská fontána, dominanta pešej zóny v Trnave, ide toto leto iba na polovičný výkon. Trysky, ktoré majú na úrovni chodníka chrliť vodu v rôznych intervaloch s farebným posvietením, sú pokazené. A nie je zatiaľ nádej, že budú do konca letných prázdnin fungovať. Do opravy sa chce totiž radnica pustiť až po septembrovom Tradičnom trnavskom jarmoku.uviedol pre TASR hovorca mesta Pavol Tomašovič. Kráľovskú fontánu inštalovalo mesto počas komplexnej rekonštrukcie Hlavnej ulice v roku 2014. Jej autormi sú Pavol Čambál, Dušan a Christo Dókovci, Ladislav Szabo a Milan Opálka. Má dve časti, hlavnou je kráľovská koruna ako symbol prvého slobodného kráľovského mesta na území Slovenska, ktorým Trnava od roku 1238 je. Táto časť fontány funguje a slúži svojmu účelu.Servis zariadenia spadá ešte do päťročnej záručnej lehoty. Spoločnosť z Česka, ktorá ho realizuje, dala mestu termín opravy na jún až júl. "Vzhľadom na charakter poruchy by bolo potrebné vstúpiť do povrchu pešej zóny a preto sa mesto rozhodlo obnoviť túto časť až po jarmoku, aby nedošlo k zabratiu časti Hlavnej ulice počas letnej sezóny a k celkovému odstaveniu fontány," dodal Tomašovič. Okrem toho bola naprojektovaná na odber pitnej vody, čo by podľa Tomašoviča mesto rado zmenilo, ak by to umožnili podmienky.Na pešej zóne v porovnaní s minulým rokom nefungujú ani rozprašovače vodnej pary, ktoré pomáhali pri prechode ulicou počas horúcich letných dní. Podľa Tomašoviča boli v roku 2016 testovacím provizórnym riešením pre odskúšanie možného dlhodobejšieho riešenia.dodal hovorca.