Krásne gesto: Legendárny Tkachuk na kamaráta Demitru nezabudol

St. Louis 1. januára (TASR) - Veľkým gestom a dojímavou spomienkou na Pavla Demitru sa prezentoval jeho bývalý spoluhráč Keith Tkachuk, ktorý nastúpil v druhej tretine súboja legiend klubov NHL St. Louis Blues a Chicaga Blackhawks s dresom č. 38. Ten Demitra obliekal v tíme Blues počas ôsmich sezón.Zápas veteránov pod holým nebom bol "predkrmom" pred nedeľňajším Winter Classic na štadióne bejzbalistov St. Louis Cardinals.citoval Tkachuka oficiálny web NHL.Demitra obliekal dres "bluesmanov" od sezóny 1996/97 až do roku 2004. Odchovanec dubnického hokeja si za ten čas zahral trikrát v All Stars zápase. V roku 2000 dostal prestížnu cenu Lady Byng Trophy pre džentlmenstvo a športový prístup. Spolu s Michalom Handzušom a Ľubošom Bartečkom vytvorili v St. Louis takzvanú "Slovak Line."Spomienka na Demitru zarezonovala aj u legendy slovenského hokeja Petra Šťastného.povedal Peter Šťastný pre portál profiligy.Tkachuk prekvapil všetkých spomienkou na Demitru, s jeho dresom nastúpil do druhej tretiny zápasu proti Chicagu Blackhawks. Gólom napokon dopomohol svojmu tímu k víťazstvu 8:7.vyjadril sa k svojmu gestu Tkachuk pre nhl.com.Demitra zahynul 7. septembra 2011 pri páde lietadla, na palube ktorého sa nachádzal celý tím Lokomotív Jaroslavľ z KHL. Lietadlo Jak-42 sa odlepilo od zeme až 400 metrov od konca odletovej dráhy. Po náraze do rádiomajáku sa vzápätí zrútilo a v jeho troskách našlo smrť 44 ľudí.