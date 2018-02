Krasokorčuliari Myslivečková s Csölleyom túžia po finále na ZOH

Na snímke krasokorčuliarsky tanečný pár Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley pred odchodom na 23. ZOH v juhokórejskom Pjongčangu v Bratislave 6. februára 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenskí krasokorčuliari Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley sa chcú na ZOH predstaviť vo finále. Tanečný pár si miestenku vybojoval v septembrovej olympijskej kvalifikácii v nemeckom Oberstdorfe a preraziť medzi elitu by chcel aj v Pjongčangu.povedala Myslivečková pred utorňajším odletom do dejiska hier. Jej partner Csölley mal pred štyrmi rokmi na dosah olympijskú miestenku s vtedajšou partnerkou Federicou Testovou, ale pod olympijskými kruhmi sa napokon nepredstavil.povedal Csölley.Slovenský pár sa pred dvomi týždňami predstavil na kontinentálnom šampionáte v Moskve, kde skončil na 17. mieste. Je tak v plnej záťaži.uviedol Csölley a dodal:Myslivečková, ktorá je pôvodom z Čiech, sa s Csölleyom dala dokopy v júli 2016. V Pjongčangu si preto pôjde pozrieť aj svojich krajanov v iných súťažiach.prezradila Myslivečková, ktorá sa mierne obáva dlhého letu.Csölley si ZOH túži užiť po všetkých stránkach, k šťastiu mu má pomôcť aj talizman, ktorý si so sebou zbalil.Slovenský pár sa vo svojej súťaži predstaví s programom, s ktorým začal sezónu.uzavrel Csölley.