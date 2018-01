Krásy Slovenska približujú ľudovú kultúru v regióne Horná Nitra

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (TASR) - Prvé tohoročné číslo časopisu Krásy Slovenska (1-2) po vstupnom príhovore editora Daniela Kollára prináša rozhovor s jubilujúcim maliarom a knižným ilustrátorom Martinom Kellenbergerom.Turisticky nosným materiálom je blok o ľudovej kultúre v regióne Horná Nitra. Nájdeme tu informačné články Remeselníci a podomoví obchodníci, Ľudová architektúra, Tradičná strava, Kolobeh ľudového roka, Tipy na výlety a Folklórne slávnosti. Autormi príspevkov sú Martin Priečko, Martina Bocánová a Katarína Slobodová Nováková.Literárne ambície má príspevok Ivana Kňazeho Zimné zamyslenie jeleňov.Juraj Kucharík napísal odborno-popularizačný článok Majster Pavol v Bratislavskom hrade o reprezentačnej výstave, pripomínajúcej 500. výročie od dokončenia hlavného oltára v Chráme sv. Jakuba v Levoči. „Výstava ponúka aj možnosť vidieť na vlastné oči aj bežne neprezentované diela slávneho umelca a jeho dielne v kontexte doby.“V pravidelnej rubrike Túry do literatúry sa tentoraz dostaneme Dolu Nitrou až do Nitry, aby sme potom už po druhý raz absolvovali Literárne potulky po Nitre. Autormi popularizačných článkov sú Jaroslav Rezník a Ján Bábik.Živá rieka Belá – to je názov recenzno-popularizačného článku o novom dokumentárnom filme zo sveta prírody v tejto liptovskej lokalite. Film je „súčasťou trilógie Tajomné Karpaty. Režíroval ho Erik Baláž, kameramanmi boli Karol Kaliský, Adam Baštek a Jozef Fiala“. Autorkou textu a zároveň rozhovoru s filmárom K. Kaliským v časopise je Tatiana Filipková.Menej známu, no unikátnu kultúrnu pamiatku - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z roku 1765 v Jasení, čo je dedinka medzi Banskou Bystricou a Breznom, v článku Očarujúci kostol v Jasení priblížila Katarína Šuchová.Rubrika História v článku Umelecké esá Bratislavy je venovaná umeleckému i ľudskému profilu umelca európskeho formátu Georgovi Rafaelovi Donnerovi, ktorého početné diela zdobia aj naše hlavné mesto a interiéry jeho galérií a chrámov. Autorom textu i fotografií je Juraj Kucharík.Odporúčajúci charakter na kultúrnu turistiku majú články Daniela Kollára Zimné čaro Banskej Štiavnice a Martina Konečného Po stopách bojov v Kalinove.Do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska bolo v novembri minulého roka zapísané aj drotárstvo. O slávnostnom akte zápisu v Rusovciach hovorí článok Petra Marákyho Drotárstvo ako reprezentant nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.Aktualizačný charakter v súčasnom ročnom období má článok Jaroslava Švorca K horám pristupujme s pokorou, ktorý dopĺňa redakčná poznámka, že autor článku je zároveň autorom knihy Smrť si nevyberá z prostredí horských záchranných služieb.Peter Miler v reportáži Tuláci pod hviezdami čitateľa tentoraz prevedie „z Červenej Skaly cez Rejdovú do Vlachova“, čo je región Muránskej planiny a širšie i Slovenského rudohoria. Reportáž v rámci rubriky Zažité v prírode dopĺňa informatívny článok Richarda Wettera Magurka o „tajomnej baníckej osade ukrytej hlboko v horách na konci Ľupčianskej doliny až pod samým hrebeňom Ďumbierskych Tatier“.Pokračovaním popularizácie tatranských končiarov je článok Ivana Bohuša Slavkovský štít v bielom šate.Číslo, ktoré je bohato ilustrované farebnými fotografiami, uzatvárajú krátke informácie o činnosti Klubu slovenských turistov (KST), Kalendár podujatí KST v roku 2018 a tematicky usporiadaný obsah časopisu Krásy Slovenska v roku 2017.