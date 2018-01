Krátke dokumenty priblížia Desať NAJ v Bratislavskej župe

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Tradície bratislavského regiónu, jeho históriu, ale aj súčasnosť premietnutú do života bežných ľudí prináša séria dokumentárnych filmov Desať NAJ v Bratislavskej župe. V slávnostnej premiére uvedú túto filmovú mozaiku v stredu večer o 18.00 h v bratislavskom kine Lumiére.Autorka námetu a producentka filmu Lucie Meisnerová z Občianskeho združenia (OZ) Radostná práca sa prostredníctvom tohto diela snaží ukázať zaujímavé a možno i menej známe miesta Bratislavy a jej okolia.spresnila o filme, ktorý približuje miesta na bratislavskej Kolibe, vo Svätom Jure, na kompe vo Vojke, v pútnickej Marianke, ale aj v kultovej bratislavskej krčme.Film sa tiež snaží odpovedať i na to, akým spôsobom ľudí poznačila strhnutá železná opona, aký vzťah majú Bratislavčania k miznúcim miestam hlavného mesta, ale aj to, ako sa v slovenskej metropole žije cudzincom.Vznik filmového diela zo svojej dotačnej schémy podporil Bratislavský samosprávny kraj.