Krátkozrakosti vás zbaví moderný laser

Starostlivosť o zrak im zaberá veľa času a zaiste už preto siahli dosť hlboko do vrecka. Ak aj vás trápi krátkozrakosť, nemusíte ostať verní okuliarom. Laserová operácia očí vás vašich problémov zbaví nadobro.

Relex Smile 3D odstráni krátkozrakosť do -10 dioptrií

Ak nedokážete zaostriť do diaľky, pravdepodobne ste to zdedili po svojich rodičoch alebo ste sa o to postarali sami nesprávnymi návykmi, ako je napr. čítanie pri slabšom svetle alebo časté pozeranie na monitor počítača. Aj za bolesťami hlavy či opakujúcimi sa pocitmi únavy môžeme hľadať krátkozrakosť, preto nepodceňte preventívne návštevy očného lekára. Ten vám alebo naordinuje dioptrické pomôcky na zlepšenie zraku, alebo vám odporučí niektorú z operácií. Ako najúspešnejšia a zároveň najobľúbenejšia medzi pacientmi sa ukazuje metóda korekcie krátkozrakosti prostredníctvom špičkového femtosekundového lasera. Zákrok je charakterizovaný ako bezbolestný a prináša stabilné výsledky. Relex Smile 3D predstavuje revolučnú operáciu očí 3. generácie, pri ktorej sa nenarúča povrch rohovky rezaním, ani ju nesprevádzajú nepríjemné zvuky či zápach spáleného tkaniva. Pred absolvovaním zákroku síce podstúpite rozsiahle vyšetrenia, bez nich by sa však nezistilo, či ste vhodným adeptom na zákrok.

Femtosekundový laser pre stabilné výsledky

Je prirodzené prežívať strach pred akýmkoľvek operačným zákrokom. Môžeme sa báť bolesti, dlhej doby rekonvalescencie, ale dokonca i neúspešnosti operácie. Laserová operácia očí Relex Smile 3D sa môže právom označiť ako revolučná. Najskôr absolvujete sériu predoperačných vyšetrení, ktoré veľmi dôkladne zanalyzujú váš zrak, na základe čoho lekár určí, či môžete operáciu absolvovať aj vy. Ak bude odpoveď od lekára áno, operáciu môžete absolvovať ešte v ten istý deň. Keďže femtosekundový laser pracuje skutočne rýchlo, operácia zaberie iba pár minút. Už na druhý deň sa môžete vybrať do práce a o týždeň môžete opäť aj športovať. Laserová operácia Relex Smile 3D si nevyžaduje nutnosť hospitalizácie, a keďže sú na povrch oka aplikované anestetické kvapky, pýši sa aj prívlastkom bezbolestná. Ostré videnie nastupuje okamžite po operácii a pacienti sa iba zriedkavo stretávajú so syndrómom suchého oka. Aj vy môžete vlastniť dokonale ostrý zrak, ak zahodíte predsudky a spoľahnete sa na najmodernejšie technológie a špičkový lekársky tím.