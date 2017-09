Krátky Karáskov film “Labuť” na medzinárodných festivaloch zaujal

Foto: Jonáša Karáska THE SWAN Foto: Jonáša Karáska THE SWAN

Bratislava 11. septembra (OTS) - Myšlienka kampane Na konci evolúcie nie je krása , pripravovanej pre tohtoročný EKOTOPFILM ožila podobe krátkeho filmu Jonáša Karáska THE SWAN

The Swan - Trailer from GunPowder on Vimeo.

KREDITY „THE SWAN“:

Réžia: Jonáš Karásek

Story Writer: Peter Rajčák, Jonáš Karásek

Kamera: Jonáš Karásek, Tomáš Juríček

Produkcia: Gun Powder, Effectivity

VFX: ALIEN Studio, GunPowder

Fotografie: Manuel Campagnoli

Zvuk: Bajko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Desaťminútový fiktívny dokument “Labuť” sa odohráva v bližšie neurčenej budúcnosti. Hlavnou postavou je mladá fotografka, ktorá zachytáva faunu v čase, keď sú zvieratá už dokonale prispôsobené civilizačnému dopadu.Film mal premiéru na festivale EKOTOPFILM 23. mája 2017 a je šírený prostredníctvom servera FilmFreeWay. Už po krátkom čase sa stihol dočkať uznania na viacerých medzinárodných filmových festivaloch:• Na Kuala Lumpur Eco Film Festival (KLEFF) sa film umiestnil zatiaľ v TOP 5 kategórie SHORT FILM a dostal sa aj medzi 10 BEST OF filmov, ktoré idú naprieč všetkými kategóriami.• Na Innsbruck Nature Film Festival , kde je prihlásených vyše 500 filmov, je zatiaľ v TOP 8 v kategórii Best Short Film.• Na Bucharest ShortCut Finest Fest je zatiaľ v Official Selection, najlepších prihlásených filmov.Všetky zmienené festivaly ešte definitívne víťazov neurčili, urobia tak v priebehu jedného až dvoch mesiacov.Najbližšie verejné premietanie filmu bude v petržalskej kinokaviarni Kafé Lampy vo štvrtok 19. októbra o 19.00. Po premietaní bude neformálna beseda s režisérom.