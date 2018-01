Kraus: Protesty v Iráne sú intenzívne, ale skončiť by sa mali čoskoro

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Brno 5. januára (TASR) - Protesty v Iráne stále prebiehajú, davy však nemajú vodcu ani dostatočnú podporu verejnosti, a preto by sa mali onedlho skončiť. Požiadavky demonštrantov sú antisystémové a je nemožné, aby im vláda ustúpila, lebo by to mohlo viesť k občianskej vojne. V rozhovore pre TASR to v piatok uviedol český politológ Josef Kraus.vyhlásil politológ z brnianskej Masarykovej univerzity.Demonštranti podľa neho nemajú lídra a chýba im podpora veľkej časti Iráncov.spresnil odborník na politické vedy.Súčasné požiadavky protestujúcich Iráncov sa dajú podľa Krausa označiť za antisystémové a je nemožné, aby ich vláda prijala.Podľa politológa by predĺženie a zintenzívnenie protestov mohol spôsobiť iba násilný zásah proti demonštrantom.Protesty v Iráne sa začali pôvodne pre nespokojnosť s ekonomickou situáciou v krajine, rýchlo sa však pridružili aj politické požiadavky, tvrdí odborník, ktorý sa špecializuje na iránsky politický systém.objasnil a spresnil, že "dosť netradičnou a momentálne často artikulovanou požiadavkou je aj stiahnutie sa Iránu zo Sýrie, Jemenu a Iraku. Zahraničná politika krajiny doteraz nikdy nehrala úlohu v protirežimových protestoch, ktoré sa tak zaoberali výhradne domácimi témami."uviedol Kraus, podľa ktorého protestujúci argumentujú tým, že Irán vydáva ohromné množstvo síl a prostriedkov na podporu nejakých hnutí, bojov či štátov v ďalekej cudzine, zatiaľ čo v krajine peniaze chýbajú prakticky na všetko. Demonštranti podľa jeho slov žiadajú teda vládu, aby sa prestala angažovať v zahraničí a zamerala sa na domáce problémy.