Kravárik po návrate z 3. kola kvalifikácie MS: Turnaj splnil účel

Andrej Kravárik, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. júla (TASR) - S bilanciou dve víťazstvá a tri prehry sa slovenskí volejbaloví reprezentanti vrátili v pondelok z turnaja 3. kola kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018. Omladený tím Andreja Kravárika, ktorému v belgickom Kortrijku chýbalo viacero opôr, zdolal Bielorusko a Španielsko a nestačil na Nemecko, Estónsko a domáce Belgicko, ktoré sa ako víťaz skupiny kvalifikovalo na šampionát do Talianska a Bulharska.povedal po príchode na Slovensko tréner Kravárik. Slovákov hneď na úvod čakali favoriti turnaja Belgičania a Nemci, s ktorými neuhrali ani set.pokračoval kouč slovenského tímu. V treťom vystúpení na turnaji Slováci zdolali Bielorusov 3:0, potom nestačili v troch setoch na Estóncov a na záver si poradili so Španielmi 3:1.dodal Kravárik.Po krátkom voľne začínajú Slováci už vo štvrtok 27. júla v Nitre prípravu na majstrovstvá Európy v Poľsku. V širšej osemnásťčlennej nominácii už budú aj hráči, na čele s kapitánom Emanuelom Kohútom, ktorí sa paralelne s kvalifikáciou pripravovali v Bratislave pod vedením kondičného trénera Borisa Žbirku v Strength Institute.pochválil mladíkov Kravárik, ktorému však na ME bude chýbať skúsený smečiar Tomáš Kriško:Na ME pravdepodobne nebude pre zranenia ramena štartovať ani František Ogurčák, ktorý bol kapitánom v Belgicku.Z pozvánky do prípravy pred ME mal veľkú radosť mladý smečiar Július Firkaľ.povedal 19-ročný Firkaľ.Na blížiacich sa ME v Poľsku (24. augusta - 3. septembra) sa Slovensko stretne v základnej B-skupine v Štetíne s Českom (25. augusta), Nemeckom (27. augusta) a Talianskom (28. augusta). Víťaz skupiny postúpi do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste do osemfinále a posledné mužstvo na turnaji skončí.uzavrel Kravárik.Slovenskí volejbalisti budú na záverečnom turnaji ME štartovať šiestykrát za sebou a deviaty celkovo. Najlepší výsledok dosiahli v roku 2011, keď na šampionáte v Rakúsku a Česku obsadili piate miesto.