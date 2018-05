Kravárik po prehre s Estónskom: Rešpekt nám zväzoval ruky

Na snímke hráč Estónska Oliver Venno (vľavo) a trojica Slovákov Matej Paták (druhý zľava), Radoslav Prešinský (druhý sprava), Peter Mlynarčík (vpravo) v zápase A-skupiny Zlatej Európskej ligy mužov Slovensko – Estónsko v Poprade 19. mája 2018. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa



Zlatá Európska liga - muži:



A-skupina (Poprad)



Slovensko - Estónsko 1:3 (-22, 24, -19, -17)



98 minút. Rozhodovali: Zulfugarov (Azer.), Niklová (SR), 1200 divákov.



zostava SR: Paták, Prešinský, Mlynarčík, Firkaľ, Kohút, Jančura, libero Turis (M. Petráš, Ihnát, Palgut, Macko). Tréner: A. Kravárik.

Andrej Kravárik, tréner SR: "Myslím, že zbytočný rešpekt zo súpera nám zväzoval ruky. Prvý set sme neodohrali zle, bolo to vyrovnané, ale naši hráči boli v strese, urobili malé chyby, ktoré nás stáli víťazstvo v úvodnom dejstve. Napriek tomu sa nám v závere druhého setu podaril pekný obrat a na to sme mali nadviazať. Trápili sme sa na servise, pritom ich univerzál Venno nastúpil na poste prihrávajúceho smečiara a to mala byť voda na náš mlyn. Očakával som lepší výkon, ale máme mladý tím a ešte za to platíme daň. Je to iné v tréningu ako v zápase, chce to trpezlivosť a čas, aby sa naši mladí hráči dostali na vyššiu úroveň. Fantasticky hral v útoku Firkaľ, ktorý patril s Kohútom k našim najlepším hráčom. Estónci patria medzi veľmi dobré tímy v Európe a vyhrali zaslúžene. V treťom a štvrtom sete sme ich nevedeli zastaviť. V stredu proti Švédsku môžeme počítať aj s Kriškom, ktorý nám veľmi pomôže a zmena nastane aj na poste nahrávača, kde zraneného Palguta nahradí Hriňák zo Svidníka. Musíme sa rýchlo zmobilizovať a dobre sa pripraviť na stredajší zápas, v ktorom budeme favoriti."

ďalší výsledok:



Švédsko - Belgicko 1:3 (-20, 23, -21, -17)

Poprad 19. mája (TASR) – Slovenskí volejbalisti odštartovali svoju púť v Zlatej Európskej lige prehrou. V prvom zápase A-skupiny nestačili v Poprade na favorizované Estónsko, ktorému podľahli 1:3. Aj druhý zápas v skupine odohrajú Slováci v Poprade, v stredu 23. mája privítajú pod Tatrami Švédsko, ktoré v sobotu prehralo s Belgickom 1:3.V základných zostavách nastúpili nahrávači, ktorí získali slovenský titul v drese VK Prievidza. Na strane Slovenska Martin Jančura a za Estóncov Andres Toobal. Prvá polovica setu bola vyrovnaná, omladený slovenský tím držal s favoritom krok. Pred koncovkou však získali Estónci náskok troch bodov a už ho nepustili. Prvý set vyhrali 25:22.Druhý set mali Estónci pod kontrolou a udržiavali si náskok. V závere vyhrávali hostia už 24:21 a zdalo sa, že získajú aj druhý set. Slováci sa však nevzdali a otočili záver na 26:24, keď posledný bod získal nahrávač Palgut.Začiatok tretieho dejstva patril opäť Estóncom, ktorí viedli 10:5. Po ese Tähta narástol náskok hostí už na šesť bodov - 10:16. Set mali estónski volejbalisti pevne v rukách a vyhrali ho 25:19.Estóncom vyšiel aj nástup do štvrtého setu, kraľovali na bloku a vyhrávali 8:3. Slováci potom znížili z 11:18 na 14:18 a bojovali ešte o návrat do zápasu. Hostia z Pobaltia držali opraty zápasu pevne v rukách, set vyhrali na 17 a odniesli si z Popradu tri body.