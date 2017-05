Kravárik pred popradským turnajom SL: Chceme získať deväť bodov

Andrej Kravárik, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Svetová liga - program turnaja v Poprade (Aréna Poprad):



piatok 2. júna:



15.00 Austrália - Portugalsko

18.00 SLOVENSKO - Japonsko



sobota 3. júna:



15:00 Japonsko - Portugalsko

18:00 SLOVENSKO - Austrália



nedeľa 4. júna:



15.00 Austrália - Japonsko

18.00 SLOVENSKO – Portugalsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 31. mája (TASR) - S cieľom získať maximálny počet bodov vstupujú do úvodného turnaja Svetovej ligy, ktorý sa od piatka do nedele uskutoční v Poprade, slovenskí volejbalisti. Na tlačovej konferencii v popradskom hoteli Aqua City do na stredajšej tlačovej konferencii povedal tréner Andrej Kravárik.Slováci sa minulý týždeň predstavili na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá sveta v Holandsku, kde obsadili druhé miesto v šesťčlennej skupine a vybojovali si postup do júlovej baráže. Po turnaji prišlo k zmene na trénerskom poste, keď dovtedajší asistent Andrej Kravárik nahradil Miroslava Palguta.povedal 45-ročný Kravárik.Prvým súperom Slovákov budú v piatok o 18.00 Japonci.dodal Kravárik, ktorého asistentom sa stal Jaroslav Vlk. Okrem Japonska sa Slováci stretnú ešte s Austráliou a Portugalskom.dodal Kravárik.Kapitán Emanuel Kohút bol pri všetkých štartoch Slovákov v Svetovej lige.povedal Kohút.Trénerom japonského tímu sa pred začiatkom tejto sezóny stal skúsený Francúz Phillipe Blain. Bývalý vynikajúci hráč viedol v rokoch 2001 - 2012 francúzsku reprezentáciu a v rokoch 2013 - 2016 bol asistentom Stephana Antigu v poľskej reprezentácii, s ktorou v roku 2014 získali na domácej pôde titul majstrov sveta.povedal na tlačovke 57-ročný Blain. Jeho slová doplnil kapitán Hideomi Fukacu.povedal japonský nahrávač.Austrália organizuje záverečný turnaj Final Four Svetovej ligy a preto má účasť medzi najlepšími štyrmi tímami istú.povedal kormidelník "protinožcov" Mark Lebedew, ktorý v minulosti viedol Berlín a v uplynulej sezóne pôsobil v poľskej PLUS Lige na lavičke Jastrzebia. Najskúsenejším hráčom a kapitánom Austrálie je ľavoruký univerzál Paul Caroll.povedal 207 cm vysoký a 31-ročný hráč Berlína.Portugalsko má takisto ako Slovensko za sebou kvalifikačný turnaj MS. V Ľubľane obsadil tím z Pyrenejského polostrova nepostupové tretie miesto za domácim Slovinskom a Belgickom.povedal kapitán Alexandre Ferreira. Kormidelník portugalského tímu Hugo Silva verí, že sa jeho tím herne zlepšuje.povedal.Turnaj sa začína v piatok úvodným duelom Austrália - Portugalsko o 15.00. Potom sa od 18.00 stretne Slovensko s Japonskom. Domáci volejbalisti hrajú vždy o 18.00, v sobotu nastúpia proti Austrálii a v nedeľu proti Portugalsku. Vstupenky v Aréne Poprad platia na celý hrací deň, teda na oba zápasy.