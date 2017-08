Kravárik zúžil nomináciu na 16 hráčov, z tímu vypadli Firkaľ a Ludha

Andrej Kravárik Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Nominácia SR na ME v Poľsku:



Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Filip Palgut (Jihostroj České Budějovice, ČR), Daniel Končal (ČEZ Karlovarsko, ČR)



Smečiari: Matej Paták (Aluron Virtu Warta Zawiercie, Poľ.), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), Tomáš Halanda (Saaremaa Vorkpalliklubi, Est.)



Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice, Poľ.), Peter Ondrovič (Jihostroj České Budějovice, ČR), Radoslav Prešinský (ČEZ Karlovarsko, ČR), Šimon Krajčovič (ČEZ Praha, ČR)



Univerzáli: Milan Bencz (Sieco Service Impavida Ortona, Tal.), Peter Mlynarčík (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak.), Michal Petráš (SK Posojilnica Aich/Dob, Rak.)



Liberá: Matej Kubš (VKP Bystrina SPU Nitra), Martin Turis (AERO Odolena Voda, ČR)



Realizačný tím:



Tréner: Andrej Kravárik



Asistent: Martin Pipa

Kondičný tréner: Boris Žbirka

Manažér: Ján Uhlárik

Fyzioterapeut: Tomasz Rusin

Štatistik: Daniel Bruch



Program prípravy vo Fínsku (ČASY SU V SELČ):



18. 8. o 17:00

Fínsko - Slovensko



19. 8. o 13:00

Fínsko - Slovensko



Program zápasov SR na ME v Poľsku:



B-skupina Štetín:



piatok 25. augusta:

Česko - Slovensko (17:30)

Nemecko - Taliansko (20:30)



nedeľa 27. augusta:

Slovensko - Taliansko (17:30)

Česko - Nemecko (20:30)



pondelok 28. augusta:

Slovensko - Nemecko (17:30)

Taliansko - Česko (20:30)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 4. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti majú za sebou prvú časť záverečnej prípravy na majstrovstvá Európy v Poľsku. V Nitre sa zverenci Andreja Kravárika pripravovali 10 dní a po voľnom víkende pokračujú od pondelka v tréningu v Liptovskom Jáne. V príprave už bude pokračovať len 16 hráčov, tréneri zúžili nomináciu o dve mená. Zo záverečnej prípravy na šampionát vypadli smečiar Július Firkaľ a blokár Marek Ludha.povedal tréner Andrej Kravárik.S prípravou pod Zoborom bol kormidelník slovenského tímu spokojný.dodal Kravárik.Z Liptovského Jána sa Slováci presunú na krátko do Bratislavy, kde v stredu 16. augusta absolvujú tréning v HANT Aréne. Potom odletia do Fínska, kde sa v generálke na ME stretnú v meste Sastamala v dvoch dueloch s domácimi Suomi (18. a 19. augusta).dodal Kravárik.Do dejiska ME, do poľského Štetína, odlietajú Slováci po trase Viedeň - Berlín 22. augusta. O dva dni neskôr sa v prvom zápase na šampionáte stretnú s Českom, potom ich čaká Taliansko a na záver Nemecko. Víťaz skupiny postúpi priamo do štvrťfinále, druhé a tretie tímy si zahrajú v osemfinále a poslední na turnaji končia. Na ME, ktoré otvorí na 60.000 štadióne vo Varšave duel domáceho Poľska so Srbsko, sa predstaví 16 tímov.Slovenskí volejbalisti budú na záverečnom turnaji ME štartovať šiestykrát za sebou a deviaty celkovo. Najlepší výsledok dosiahli v roku 2011, keď na šampionáte v Rakúsku a Česku obsadili 5. miesto.