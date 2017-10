Kreatívne centrum v Nitre by malo vzniknúť už budúci rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 9. októbra (TASR) – Mesto Nitra plánuje od začiatku budúceho roka zriadiť Kreatívne centrum ako jeho príspevkovú organizáciu. Cieľom je vytvorenie podpory kreatívcom, umelcom, talentom, ktorí môžu byť v procese vzdelávania či odbornej prípravy, ale aj neaktívnym, nezamestnaným osobám, osobám v slobodnom povolaní, neziskovým organizáciám v oblasti verejného a akademického sektora s najväčším kultúrnym a kreatívnym potenciálom v regióne i mimo krajského mesta. Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča je potrebné vytvoriť takú organizáciu, ktorej štatút umožní aj podnikanie. Vygenerované peniaze by následne smerovali naspäť do kultúry. Návrh zriaďovacej listiny budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí.Kreatívne centrum bude poskytovať služby otvoreného ateliéru, služby kreatívneho inkubátora pre fyzické osoby, služby kreatívneho akcelerátora pre fyzické i právnické osoby, networkingové služby. Pre potreby budovania centra je vyčlenený objekt bývalého Kina Palace a budovy v areáli bývalých kasární. Podľa odhadov by náklady na spracovanie architektonickej štúdie Kreatívneho centra pre potreby žiadosti o nenávratný finančný príspevok mali v tomto roku dosiahnuť zhruba 25.000 eur. Predpokladané finančné dopady na rozpočet mesta v budúcom roku predstavujú 30.000 až 35.000 eur na mzdové a prevádzkové náklady, na zhruba 250.000 eur sú vyčíslené náklady na spracovanie projektovej dokumentácie po realizačnú dokumentáciu. Všetky tieto výdavky je možné spätne refundovať po podpísaní zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku.