Kremeľ dúfa v konštruktívny dialóg s Trumpovou administratívou

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a hovorca moskovského Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyjadril dnes nádej, že sa podarí nadviazať konštruktívny dialóg medzi Moskvou a administratívou nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.Peskov však podľa vlastných slov neočakáva, že by z rusko-amerických vzťahov úplne vymizli všetky doterajšie nezhody, napríklad ohľadne konfliktu v Sýrii.vyhlásil hovorca v ruskej televízii.Ruský prezident Vladimir Putin podľa Peskova plánuje telefonicky zablahoželať Donaldovi Trumpovi k nástupu do úradu.Hovorca Kremľa vyjadril tiež nádej, že nový prezident USA zmení doterajšíprístup americkej administratívy pri riešení krízy na Ukrajine. Zdôraznil tiež nutnosť zapojenia sa Washingtonu do snáh o ukončenie vojny v Sýrii.