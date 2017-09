Kremeľ: Hovoriť o podpísaní mierovej zmluvy s Japonskom je predčasné

Archívna snímka. Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a japonský premiér Šinzo Abe (vľavo) si podávajú ruky pred tlačovou konferenciou po rokovaní v moskovskom Kremli 27. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vladivostok 8. septembra (TASR) - Kremeľ je presvedčený o tom, že je predčasné hovoriť o časovom rámci pre podpísanie mierovej zmluvy s Japonskom, všeobecná atmosféra tomu však praje. Vyhlásil to vo štvrtok na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ktorého cituje agentúra TASS.reagoval Peskov na otázku novinárov, či by k podpisu mierovej zmluvy mohlo dôjsť pred marcom 2018, keď sa budú v Rusku konať prezidentské voľby.uviedol hovorca.Japonský premiér Šinzó Abe v rovnaký deň vyhlásil, že je odhodlaný podpísať mierovú zmluvu medzi Ruskom a Japonskom ešte so súčasným prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom.uviedol Abe.Rusko a Japonsko rokujú o mierovej zmluve od polovice 20. storočia. Hlavnou prekážkou podpísania dokumentu je územný spor o Kurilské ostrovy. Po skončení druhej svetovej vojny bolo toto súostrovie včlenené do bývalého Sovietskeho zväzu.Japonsko si však nárokuje na časť z nich - ostrovy Iturup, Kunašir, Šikotan a Habomajské ostrovy. V roku 1956 podpísali ZSSR a Japonsko spoločné vyhlásenie o ukončení vojnového stavu, mierovú zmluvu však dodnes neuzavreli.