Kremeľ: Navaľného výzvy na celonárodné demonštrácie budú prešetrené

Alexej Navaľnyj Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. decembra (TASR) - Výzva ruského opozičného aktivistu Alexeja Navaľného na celonárodné demonštrácie za bojkot budúcoročných prezidentských volieb bude prešetrená ohľadom možného porušenia zákona. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého cituje agentúra Reuters.Navaľnyj, ostrý a dlhodobý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, v stredu oznámil, že na 28. januára organizuje rozsiahle demonštrácie po celej krajine. Jeho krok prišiel po tom, ako ústredná volebná komisia v pondelok rozhodla, že tento opozičný líder nebude môcť kandidovať v marcových prezidentských voľbách.uviedol pre novinárov Peskov.Ruská legislatíva vyžaduje, aby bol čas a miesto konania verejných protestov vopred nahlásený úradom. Tie však v minulosti často povolenie na takéto aktivity nevydávali, argumentujúc najmä bezpečnostnými rizikami. Keď aj k demonštráciám napriek tomu došlo, polícia zakročila a zatýkala účastníkov.Prieskumy naznačujú, že Putin, ktorý stojí na čele Ruskej federácie ako prezident alebo premiér 18 rokov, by v nasledovných voľbách novej hlavy štátu poľahky zvíťazil. Navaľnyj však tvrdí, že jeho vlastné vylúčenie z predvolebného súboja robí z volieb frašku. Požaduje preto spravodlivú súťaž.Ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať jeho kandidatúru s tým, že Navaľnyj bol právoplatne odsúdený za spreneveru v kauze Kirovles. Zo zákona o voľbách ruského prezidenta vyplýva, že osoba odsúdená za závažný trestný čin môže v prezidentských voľbách kandidovať až desať rokov po absolvovaní trestu - v prípade Navaľného až po roku 2028.Navaľnyj vyzýva na, čo podľa neho znamená nielen neúčasť voličov na hlasovaní, ale aj ich aktívnu agitáciu proti účasti na voľbách, vyslanie pozorovateľov do volebných miestností a masové protestné akcie.Navaľnyj (41) zorganizoval viacero veľkých protivládnych demonštrácií a len počas tohto roku bol trikrát obvinený z porušenia zákona o verejných zhromaždeniach a uväznený. Navaľnyj je podľa agentúry AP najväčšou výzvou, akej súčasný prezident Vladimir Putin čelí za všetky roky strávené pri moci.