Kremeľ nevylučuje možnosť stretnutia Trumpa s Putinom

Na snímke zľava ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. novembra (TASR) - Kremeľ nevylučuje možnosť schôdzky prezidentov USA a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimira Putina, počas blížiaceho sa summitu združenia krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) vo Vietname. Podľa agentúry Reuters to v piatok na brífingu v Moskve oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Akýkoľvek kontakt prezidentov Ruska a USA má veľký význam pre všetky záležitosti medzinárodnej politiky, uviedol Peskov s tým, že stretnutie Trumpa s Putinom v rámci summitu APEC nie je vylúčené. Hovorca dodal, že o schôdzke sa rokuje a po doladení všetkých detailov oboma stranami bude jej konanie zverejnené aj oficiálne.Trump nedávno vyhlásil, že s Putinom by počas summitu APEC vo Vietname chcel rokovať o Severnej Kórei, Sýrii a Ukrajine.Summit APEC sa vo vietnamskom Danangu bude konať od 6. do 11. novembra.Podľa ruského politológa Andreja Suzdaľceva bude pravdepodobná prezidentská schôdzka vo Vietname dôležitejšia pre vnútornú politiku USA ako než pre vzťahy USA a Ruska.domnieva sa podľa RIA Novosti Suzdaľcev.