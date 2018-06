Kremeľ odsúdil zinscenovanie vraždy novinára

Na snímke Arkadij Babčenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev/Moskva 1. júna (TASR) - Kremeľ v piatok odsúdil zinscenovanie vraždy ruského novinára Arkadija Babčenka Ukrajinou a žiadal poprednú európsku organizáciu na ochranu ľudských práv, Radu Európy, o podniknutie krokov.uviedla rada Kremľa pre ľudské práva, ktorú v správe citovala tlačová agentúra DPA.Bola to, uviedol Kremeľ a vo vyhlásení spomenul aj Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Rada Európy a OBSE by mali využiť svoju moc na, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.Novinár Babčenko obhajoval svoju účasť na zinscenovaní vlastnej vraždy, ktorá bola podľa ukrajinských úradov potrebná, aby sa prekazil reálny pokus o jeho zavraždenie.Ukrajinské úrady v utorok oznámili, že hlasný kritik Kremľa Babčenko bol smrteľne postrelený pred svojím domom v Kyjeve a že za zločin je zodpovedné Rusko. Nasledujúci deň sa však Babčenko objavil živý na tlačovej konferencii. Tento trik odsúdili medzinárodné organizácie novinárov.Reportéri bez hraníc vyjadrilia dodali:Na takýchto kritikov Babčenko na Facebooku zareagoval slovami, že kiežby sa oni v takej situáciiUkrajinské úrady zatkli podozrivého Borysa Hermana obvineného z toho, že zaplatil známemu, aby zavraždil Babčenka, napísala ruská tlačová agentúra Interfax.Herman podľa Interfaxu na súde v Kyjeve priznal, že ho známy, ktorý žije v Moskve, požiadal, aby zhromaždil určité tajné informácie a urobil určitú spravodajskú prácu. Malo ísť napríklad o vystopovanie medzinárodných transferov peňazí a identifikovanie militantných skupín a ľudí s politickým vplyvom.Babčenko reportérom v Kyjeve povedal, že ukrajinským orgánom pomohol so zinscenovaním vlastnej vraždy a bola pritom použitá prasacia krv.uviedol Babčenko, ktorého slová priniesla ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform.opísal situáciu Babčenko.V médiách sa šírila fotografia zachytávajúca Babčenka ležiaceho dolu tvárou v kaluži krvi, informovala agentúra DPA.