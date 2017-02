Kremeľ: Rozsudok nad Navaľným nevplýva negatívne na prezidentské voľby

Alexej Navaľnyj, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 8. februára (TASR) - Kremeľ vylúčil, že dnes očakávané rozhodnutie súdu v kauze opozičného aktivistu Alexeja Navaľného by mohlo mať negatívny vplyv na prezidentské voľby, ktoré sa v Rusku uskutočnia v roku 2018. Uviedol to dnes v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Peskov podľa agentúry TASS odmietol komentovať proces s Navaľným, v ktorom sa dnes očakáva vynesenie rozsudku v kauze Kirovles, kde je opozičný politik v obnovenom procese obvinený zo sprenevery. Prokuratúra preňho žiada päťročný podmienečný trest väzenia. Ak súd uzná Navaľného za vinného a odsúdi, nebude môcť kandidovať vo voľbách.Navaľnyj tvrdí, že je nevinný a žiada súd, aby ho spod žaloby oslobodil.Napriek riziku, že by mohol byť odsúdený, Navaľnyj počas uplynulého víkendu v Petrohrade otvoril prvý zo svojich volebných štábov a potvrdil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2018.