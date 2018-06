Kremeľ: Stretnutie Putina s Kimom sa môže uskutočniť

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. júna (TASR) - Stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina so severokórejským vodcom Kim Čong-unom by sa mohlo uskutočniť a možnosti tohto summitu budú predmetom rokovaní. Novinárom to v piatok povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra TASS.Peskov tak reagoval na správu severokórejskej tlačovej agentúry KCNA, ktorá oznámila, že existuje dohoda o konaní tohto stretnutia v tomto roku.povedal hovorca.Na otázku, či do úvahy pripadá i Peking ako miesto stretnutia, Peskov odpovedal:KCNA informovala, že KĽDR a Rusko sa dohodli na tohtoročnom stretnutí svojich lídrov. Podľa tejto správy bola dohoda dosiahnutá po štvrtkovom rozhovore ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova s Kimom v Pchjongjangu.Obe strany sa zhodli na posilnení vzájomných návštev na najvyššej úrovni, výmene a spolupráci v rozličných oblastiach. Schôdzka Putina s Kimom by sa podľa agentúry KCNA mala uskutočniť pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Moskvou a Pchjongjangom.Lavrov bol prvým ruským diplomatom, ktorý sa v tomto roku stretol s Kim Čong-unom. Jeho návšteva sa uskutočnila na pozadí zintenzívneného dialógu medzi USA a KĽDR a menej než dva týždne pred plánovaným historickým summitom Kima a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapure, ktorý sa má konať 12. júna.