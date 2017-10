Kremeľ: Ukrajinský jazykový zákon je proti normám EÚ

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 10. októbra (TASR) - Reakcia Maďarska na sporný ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý povoľuje výučbu iba v ukrajinskom jazyku, naznačuje, že zákon nevyhovuje európskym normám. Podľa agentúry MTI to dnes povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Hovorca v Soči uviedol, že už pri schvaľovaní zákona bolo zrejmé, že právna norma vyvolá obavy viacerých európskych krajín. Maďarsko podľa Peskova opakovane poukázalo na to, že zákon nebol premyslený a že nie je v súlade s európskymi normami.Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v tejto súvislosti vyhlásil, že jeho krajina chce pre tento sporný zákon otvoriť dohodu o pridružení Ukrajiny k EÚ. Hovorca Kremľa označil tento krok za vnútornú záležitosť Únie.Szijjártó dnes podotkol, že menšiny žijúce na Ukrajine sa pre tento zákon dostanú do horšej situácie, než boli v časoch Sovietskeho zväzu. Dodal, že postoj Ukrajiny k tomuto zákonu, ktorý obmedzuje práva menšín, je poburujúci. Avšak rovnako poburujúce je podľa neho aj mlčanie EÚ a jej inštitúcií, ako aj mlčanie medzinárodných organizácií.Nový ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý prezident Petro Porošenko podpísal 26. septembra, vyvolal obavy a protesty v Maďarsku, Rumunsku, Rusku a Moldavsku.Ide najmä o článok 7, v ktorom sa píše, že ukrajinský štát bude garantovať vzdelávanie od 5. triedy základnej školy len v ukrajinčine. Ukrajina po ostrej kritike zo zahraničia zaslala túto spornú časť zákona na expertízu do Rady Európy.